Kenan İmirzalıoğlu ‘Yılın Erkeği’ seçildi! Eşi Sinem Kobal kırmızı tarzıyla dikkat çekti! Karı-koca hem törene hem sosyal medyaya damga vurdu

Harper's Bazaar'ın dünyada her yıl düzenlediği "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) Türkiye'de bu yıl ilk defa gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Törende ödüle layık görülen tek erkek ise ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu oldu. Geceye eşi Sinem Kobal ile katılan İmirzalıoğlu, ödül konuşmasıyla dikkat çekti. Sinem Kobal ise kırmızı tarzıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte detaylar...