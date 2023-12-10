Harper's Bazaar'ın dünyada her yıl düzenlediği "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) Türkiye'de bu yıl ilk defa gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Törende ödüle layık görülen tek erkek ise ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu oldu. Geceye eşi Sinem Kobal ile katılan İmirzalıoğlu, ödül konuşmasıyla dikkat çekti. Sinem Kobal ise kırmızı tarzıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte detaylar...
Modanın kodlarını keşfetmek ya da stilini pekiştirmek isteyenlerin dergisi mottosuyla 1993 yılından itibaren Türkiye'de okurları ile buluşan Harper's Bazaar dergisi tüm dünyada gerçekleştirdiği "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) törenini bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenledi.
Ajda Pekkan, Tuba Büyüküstün, Birce Akalay, Özge Yağız, Esra Erol gibi birçok ünlü ismin katıldığı gecede ödüle layık görülen tek erkek ise ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu oldu.
Geceye eşi Sinem Kobal ile katılan İmirzalıoğlu, ödül konuşmasıyla dikkat çekti. 'Yılın Erkeği' ödülünü alan ve başarılı kariyeriyle beğeni toplayan İmirzalıoğlu, şu ifadeleri kullandı: