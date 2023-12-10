SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Kenan İmirzalıoğlu ‘Yılın Erkeği’ seçildi! Eşi Sinem Kobal kırmızı tarzıyla dikkat çekti! Karı-koca hem törene hem sosyal medyaya damga vurdu

Harper's Bazaar'ın dünyada her yıl düzenlediği "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) Türkiye'de bu yıl ilk defa gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Törende ödüle layık görülen tek erkek ise ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu oldu. Geceye eşi Sinem Kobal ile katılan İmirzalıoğlu, ödül konuşmasıyla dikkat çekti. Sinem Kobal ise kırmızı tarzıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 14:29 Güncelleme 10 Aralık 2023, 15:32
Kenan İmirzalıoğlu ‘Yılın Erkeği’ seçildi! Eşi Sinem Kobal kırmızı tarzıyla dikkat çekti! Karı-koca hem törene hem sosyal medyaya damga vurdu 1

Modanın kodlarını keşfetmek ya da stilini pekiştirmek isteyenlerin dergisi mottosuyla 1993 yılından itibaren Türkiye'de okurları ile buluşan Harper's Bazaar dergisi tüm dünyada gerçekleştirdiği "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) törenini bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenledi.

Kenan İmirzalıoğlu ‘Yılın Erkeği’ seçildi! Eşi Sinem Kobal kırmızı tarzıyla dikkat çekti! Karı-koca hem törene hem sosyal medyaya damga vurdu 2

Ajda Pekkan, Tuba Büyüküstün, Birce Akalay, Özge Yağız, Esra Erol gibi birçok ünlü ismin katıldığı gecede ödüle layık görülen tek erkek ise ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu oldu.

Kenan İmirzalıoğlu ‘Yılın Erkeği’ seçildi! Eşi Sinem Kobal kırmızı tarzıyla dikkat çekti! Karı-koca hem törene hem sosyal medyaya damga vurdu 3

Geceye eşi Sinem Kobal ile katılan İmirzalıoğlu, ödül konuşmasıyla dikkat çekti. 'Yılın Erkeği' ödülünü alan ve başarılı kariyeriyle beğeni toplayan İmirzalıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

SON DAKİKA