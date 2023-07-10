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Haberler Magazin 10 yıllık büyük aşk! Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 2 çocuğunun babası…

10 yıllık büyük aşk! Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 2 çocuğunun babası…

Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Ezgi Şenler gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Üvey Anne'de İpek karakterini canlandıran Aslı Tandoğan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İki çocuk annesi Tandoğan'ın özellikle 10 yıl önce evlendiği eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Aslı Tandoğan kiminle evli? Eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Aslı Tandoğan'ın gözlerden sakındığı eşi...

takvim.com.tr
10.07.2023 16:40 - Son Güncelleme: 10.07.2023 16:40
10 yıllık büyük aşk! Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 2 çocuğunun babası…

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Üvey Anne'de İpek karakterini canlandıran Aslı Tandoğan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
10 yıllık büyük aşk! Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 2 çocuğunun babası…

ASLI TANDOĞAN KİMDİR?
2 Nisan 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Aslı Tandoğan, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı arp bölümünden mezun oldu.

10 yıllık büyük aşk! Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 2 çocuğunun babası…

2002 yılında Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrasında arp sanatçısı olarak çalıştı. 2003 yılında dizi ve sinema oyuncusu olarak İstanbul'a yerleşti.

10 yıllık büyük aşk! Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 2 çocuğunun babası…

Dudaktan Kalbe, Kabadayı, Ah İstanbul gibi yapımlarda rol alan Tandoğan'ın aşk hayatı da merak edildi.

10 yıllık büyük aşk! Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 2 çocuğunun babası…

İki çocuk annesi Tandoğan'ın özellikle 10 yıl önce evlendiği eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Aslı Tandoğan kiminle evli? Eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.

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