10 yıllık büyük aşk! Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer 2 çocuğunun babası…
Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Ezgi Şenler gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Üvey Anne'de İpek karakterini canlandıran Aslı Tandoğan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İki çocuk annesi Tandoğan'ın özellikle 10 yıl önce evlendiği eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Aslı Tandoğan kiminle evli? Eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Aslı Tandoğan'ın gözlerden sakındığı eşi...
10.07.2023 16:40 - Son Güncelleme: 10.07.2023 16:40
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Üvey Anne'de İpek karakterini canlandıran Aslı Tandoğan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ASLI TANDOĞAN KİMDİR?
2 Nisan 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Aslı Tandoğan, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı arp bölümünden mezun oldu.
İki çocuk annesi Tandoğan'ın özellikle 10 yıl önce evlendiği eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Aslı Tandoğan kiminle evli? Eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.