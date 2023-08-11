61’lik Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan tatil pozlarıyla büyüledi! Son haliyle parmak ısırttı! Hande Erçel ile Fahriye Evcen gerçeği...

Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan Bahar Öztan, Kemal Sunal ile başrolünü üstlendiği filmlerle hafızalara kazındı. Oyunculuğunun yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de adından söz ettiren oyuncu, sosyal medyada yayınladığı son pozlarla bir kez daha hayran bıraktı. Şimdilerde 61 yaşında olan oyuncu, deniz kenarında verdiği tatil pozlarını paylaştı. Öztan son haliyle görenleri büyülerken Hande Erçel ile Fahriye Evcen gerçeği bir kez daha gündeme geldi. İşte Bahar Öztan'ın son hali...