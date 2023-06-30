61 yaşındaki Yaşar Alptekin evlendi! Görücü usulü tanıştığı eşi bakın kim! “Yaklaşık 1 senelik sınavdan geçti” demişti...
Maneviyata yönelerek gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan Yaşar Alptekin, aradığı aşkı görücü usulü tanıştığı kişide bulmuştu. Bir sene boyunca kız arkadaşını testten geçirdiğini söyleyen Alptekin, "Kendime yetebilen biriyim ama yalnız olmuyor eve bir kadın lazım" demişti. Alptekin'den güzel haber geldi. Ünlü isim, görücü usulü tanıştığı sevgilisiyle evlendi. Düğünden ilk kareler ise sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. İşte haberin detayları ve nikahtan ilk kareler...
"BEYLER KONUŞURKEN ASLA SÖZE GİRMEDİ"
Görücü usulüyle tanıştığı kız arkadaşında nelerden etkilendiğini tek tek sayan Yaşar Alptekin, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yaklaşık bir senelik sınavdan geçti. Çaktırmadan hep böyle sınava tabi tutarım, hal ve hareketlerine bakarım. Benim için edep çok önemli. Edep imansız, iman edepsiz olmaz. Belki şimdi programı seyrediyordur, imtihana tabi tutulduğunu anlayacak. Akyazı'ya gittik, akrabalarıyla birlikte kısa bir seyahat yaptık. İki hanım arkada, iki bey önde oturuyordu.
Biz beyler konuşurken asla konuşmaya girmedi. Yol boyunca iki hanım asla konuşmadı. Başka hanım olsa hemen konuşmaya girer. 'Tamam, bu tam not' dedim. Misafir olduğumuz yerde hemen tatlı, çay getirdi, hemen bir yemek servisi. Bazı insanlar 'Çay getireyim mi?' diye sorar. O direkt getirdi, bu özelliği beni çok etkiledi. Yardım edecek insan direkt yardım eder. Ben söze değil, eyleme bakarım. 'Evet bu' dedim. Bir de güzel ya, maşallah."