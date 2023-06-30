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Haberler Magazin Yüsra Geyik’in bikinili salıncak keyfi Rabia Soytürk’ü rahatsız etti! Sosyal medya ikiye bölündü! “Anksiyetemi coşturdu...”

Yüsra Geyik’in bikinili salıncak keyfi Rabia Soytürk’ü rahatsız etti! Sosyal medya ikiye bölündü! “Anksiyetemi coşturdu...”

Arka Sokaklar dizisi ile adını duyuran ve son olarak Aile'de rol alan Yüsra Geyik, yapımın sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, tatilden yaptığı paylaşımlara bir yenisini ekledi ve beyaz bikinisi ile kamera karşısına geçti. Geyik'in beyaz bikinisi ile salıncakta sallandığı görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü. Görüntülerden rahatsız olan Rabia Soytürk de "Anksiyetemi coşturdu" dedi. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
30.06.2023 12:35 - Son Güncelleme: 30.06.2023 12:39
Yüsra Geyik’in bikinili salıncak keyfi Rabia Soytürk’ü rahatsız etti! Sosyal medya ikiye bölündü! “Anksiyetemi coşturdu...”

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, çocuk yaşta rol almaya başladığı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle adını duyurdu.

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Yüsra Geyik’in bikinili salıncak keyfi Rabia Soytürk’ü rahatsız etti! Sosyal medya ikiye bölündü! “Anksiyetemi coşturdu...”

Son olarak Aile dizisinde rol alan oyuncu, yapımın sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Yüsra Geyik’in bikinili salıncak keyfi Rabia Soytürk’ü rahatsız etti! Sosyal medya ikiye bölündü! “Anksiyetemi coşturdu...”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram hesabında tatil pozlarını yayınlamayı da ihmal etmedi.

Yüsra Geyik’in bikinili salıncak keyfi Rabia Soytürk’ü rahatsız etti! Sosyal medya ikiye bölündü! “Anksiyetemi coşturdu...”

Geyik, 408 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Yüsra Geyik’in bikinili salıncak keyfi Rabia Soytürk’ü rahatsız etti! Sosyal medya ikiye bölündü! “Anksiyetemi coşturdu...”

Beyaz bikinisi ile kamera karşısına geçen oyuncu, salıncakta sallandığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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