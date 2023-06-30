Yüsra Geyik’in bikinili salıncak keyfi Rabia Soytürk’ü rahatsız etti! Sosyal medya ikiye bölündü! “Anksiyetemi coşturdu...”
Arka Sokaklar dizisi ile adını duyuran ve son olarak Aile'de rol alan Yüsra Geyik, yapımın sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, tatilden yaptığı paylaşımlara bir yenisini ekledi ve beyaz bikinisi ile kamera karşısına geçti. Geyik'in beyaz bikinisi ile salıncakta sallandığı görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü. Görüntülerden rahatsız olan Rabia Soytürk de "Anksiyetemi coşturdu" dedi. İşte o paylaşım...
30.06.2023 12:35 - Son Güncelleme: 30.06.2023 12:39
Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, çocuk yaşta rol almaya başladığı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle adını duyurdu.