61 yaşında yağ ve ödemi şak diye eritti! 60 günde 8 kilo verdiren İzzet Yıldızhan diyeti! "Sabahları 2 adet yiyerek..."

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde. Görünüşündeki değişimi fark eden hayranları, Yıldızhan'ın nasıl bu kadar hızlı kilo verdiğini merak etmeye başladı. Gizem çözüldü: İşte İzzet Yıldızhan'ın yağı ve ödemi eriten, 2 ayda 8 kilo verdiren diyeti!