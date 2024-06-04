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4 yıllık evlilik! Yonca Evcimik’in “Annemi kırmamak için evlendim” dediği eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlüymüş...

Abone, Kendine Gel, Bandıra Bandıra şarkılarıyla müzik listelerini alt üst eden Yonca Evcimik, oyunculuk performansıyla da beğeni topladı ve Çılgın Bediş dizisiyle hafızlara kazındı. Ünlü oyuncu ve şarkıcı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Evcimik, son olarak ise 1994 yılındaki evliliği ve eski eşi hakkında söyledikleriyle gündem oldu. Yonca Evcimik'in "Annemi kırmamak için evlendim" dediği eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yonca Evcimik'in eski eşi ve dikkat çeken açıklamaları...

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 12:37 Güncelleme 04 Haziran 2024, 12:48
4 yıllık evlilik! Yonca Evcimik’in “Annemi kırmamak için evlendim” dediği eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlüymüş... 1

Abone, Kendine Gel, Bandıra Bandıra şarkılarıyla müzik listelerini alt üst eden ve Çılgın Bediş dizisiyle hafızlara kazınan ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

4 yıllık evlilik! Yonca Evcimik’in “Annemi kırmamak için evlendim” dediği eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlüymüş... 2

Evcimik, son olarak ise bir magazin programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

4 yıllık evlilik! Yonca Evcimik’in “Annemi kırmamak için evlendim” dediği eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlüymüş... 3

Aramızda Kalmasın'a konuk olan Evcimik, sunucunun "Sen evlendiğinde şok olmuştuk" sözleri üzerine şu ifadeleri kullandı: "Rahmetli annem ile o dönemki eşimi kırmamak için evlendim.

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