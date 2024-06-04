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2. evliliğe yeşil ışık! Hadise’den çok konuşulacak açıklamalar! “Maddi gücün yoksa neyine güvenip bana yaklaşıyorsun”

Şarkılarının yanı sıra sahne performansı, kostümleri ve özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hadise, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İkinci kez evliliğe göz kırpan Hadise, "Maddi gücün yoksa neyine güvenip, bana yaklaşıyorsun" sözleriyle çok konuşuldu. İşte Hadise'nin o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 14:16 Güncelleme 04 Haziran 2024, 14:16
2. evliliğe yeşil ışık! Hadise’den çok konuşulacak açıklamalar! “Maddi gücün yoksa neyine güvenip bana yaklaşıyorsun” 1

Mayıs 2005'te çıkardığı "Stir Me Up" şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Hadise, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

2. evliliğe yeşil ışık! Hadise’den çok konuşulacak açıklamalar! “Maddi gücün yoksa neyine güvenip bana yaklaşıyorsun” 2

Yaşadığı aşklarla magazin manşetlerini süsleyen şarkıcı, özellikle eski eşi Mehmet Dinçerler'le olan 5 aylık evliliğiyle çok konuşuldu.

2. evliliğe yeşil ışık! Hadise’den çok konuşulacak açıklamalar! “Maddi gücün yoksa neyine güvenip bana yaklaşıyorsun” 3

Attığı her adımla dikkat çeken Hadise, şimdi ise açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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