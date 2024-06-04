2. evliliğe yeşil ışık! Hadise’den çok konuşulacak açıklamalar! “Maddi gücün yoksa neyine güvenip bana yaklaşıyorsun”

Şarkılarının yanı sıra sahne performansı, kostümleri ve özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hadise, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İkinci kez evliliğe göz kırpan Hadise, "Maddi gücün yoksa neyine güvenip, bana yaklaşıyorsun" sözleriyle çok konuşuldu. İşte Hadise'nin o açıklamaları...
Mayıs 2005'te çıkardığı "Stir Me Up" şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Hadise, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Yaşadığı aşklarla magazin manşetlerini süsleyen şarkıcı, özellikle eski eşi Mehmet Dinçerler'le olan 5 aylık evliliğiyle çok konuşuldu.