2. evliliğe yeşil ışık! Hadise’den çok konuşulacak açıklamalar! “Maddi gücün yoksa neyine güvenip bana yaklaşıyorsun”

Şarkılarının yanı sıra sahne performansı, kostümleri ve özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hadise, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İkinci kez evliliğe göz kırpan Hadise, "Maddi gücün yoksa neyine güvenip, bana yaklaşıyorsun" sözleriyle çok konuşuldu. İşte Hadise'nin o açıklamaları...