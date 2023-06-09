60'lık Seda Sayan süper mini şortuyla Paris sokaklarında! Barbie bacak yaptıran Kadırgalı eşi Çağlar Ökten’e öyle bir poz verdi ki...
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Aradığı aşkı Çağlar Ökten'de bulan ve geçen yıl nikah masasına oturan Sayan, özellikle eşi ile yaptığı romantik paylaşımlarla adından söz ettirdi. Son dönemlerde verdiği kilolarla da dikkat çeken ve 'Barbie bacak' yaptıran Sayan, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Paris'te süper minisi ile eşine poz veren Sayan, sosyal medyayı adeta salladı. İşte 60 yaşındaki Kadırgalı Seda Sayan'ın o pozu...
09.06.2023 20:14 - Son Güncelleme: 09.06.2023 20:33
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, aradığı aşkı meslektaşı Çağlar Ökten'de buldu ve geçen Nisan ayında dünyaevine girdi.
Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.
Şimdilerde Çağlar Ökten ile Paris'te olan Sayan, çok konuşulan Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi.