18 yıllık eşiyle göz göze paylaştı! 3 çocuk babası Hakan Ural fena aşka geldi! Eşini gören hayran kaldı! Nur Tuğba Namlı’nın partneri...
16 yaşında mankenliğe başlayan ve hayatı tümden değişen Hakan Ural, 1988-1999 yılları arasında dönemin popüler isimlerinden Sibel Can ile evli kaldı. Bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Ural, daha sonra gönlünü 2002 yılında tanıştığı Ezgi Can Ural'a kaptırdı. Çift, 2005'te evlendi ve Hakan Ural'ın "üç numara" dediği kızları Gisela Ural dünyaya geldi. Ezgi Can Ural ile mutlu bir evlilik sürdüren Ural, sosyal medya hesbaında eşiyle art arda paylaşımlarda bulundu. Aşka gelen Ural'ın eşiyle göz göze verdiği romantik poz sosyal medyayı sallarken Ezgi Can, güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte o pozlar...
Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi. Uzun bir süre baba Selçuk Ural'ın velayetine geçemeyen Ural, çocukluğunda; ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı.
Ünlü ismin dönüm noktası ise 16 yaşı oldu. Bu yaşta mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural'ın bir anda hayatı değişti ve Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı.
Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya giden Ural, yurda döndüğünde dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a aşık oldu.
Zerrin Özer'in evinde gizli saklı nikah masasına oturan ikilinin bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki çocuğu oldu.
Sibel Can ile 1999'da evliliğini sonlandıran Ural, gönlünü 2002 yılında tanıştığı Ezgi Can'a kaptırdı ve çift 2005'te dünyaevine girdi.