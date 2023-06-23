60’lık Seda Sayan fena aşka geldi! Biricik eşi Çağlar Ökten ile samimi pozları olay! İlk yorum sıkı dostu Safiye Soyman’dan! “Of of of...”
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, aradığı aşkı Çağlar Ökten'de buldu ve geçen yıl nikah masasına oturdu. Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, sosyal medyadaki romantik paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Sayan, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve eşiyle samimi pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İlk yorum ise Sayan'ın sıkı dostu Safiye Soyman'dan geldi. Soyman yaptığı yorumla kısa sürede gündem oldu. İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı...
23.06.2023 15:03 - Son Güncelleme: 23.06.2023 15:03
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Aradığı aşkı Çağlar Ökten'de bulan ve geçen yıl nikah masasına oturan Sayan, özellikle eşi ile yaptığı romantik paylaşımlarla adından söz ettirdi.
İlk yorum ise Sayan'ın sıkı dostu Safiye Soyman'dan geldi. Soyman yaptığı yorumla kısa sürede gündem oldu.