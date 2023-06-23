Gamze Özçelik 'kavuşmaya az kala heyecan dorukta' dedi ortalığı salladı! Oğlu Murathan Pektaş'ı sır gibi saklıyordu görenler: "Kendini doğurmuş"
Gamze Özçelik 'kavuşmaya az kala heyecan dorukta' dedi ortalığı salladı! Oğlu Murathan Pektaş'ı sır gibi saklayan Gamze Özçelik Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Bİr dönemin yıldızı parlayan oyunucsuydu... Arka Sokaklar dizisinde tanıştığı Uğur Pekta'a aşık oldu, 2008 yılında nikah masasına oturdu ve oğlu Murathan Pektaş'ı dünyaya getirdi. 2011 yılında boşanan Gamze Özçelik öze hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmiyor. Elini eteğini sanat camiasından çeken ve ekranlardan uzak duran Özçelik, kurduğu dernek ile sayısız insanın hayatına dokunup onlara umut oluyor. Yaptığı iyiliklerle zaman zaman gündeme gelen Gamze Özçelik'in kucakladığı bir çocukla paylaşımını görenler ünlü ismin öz oğlunu merak etti. Gamze Özçelik ie oğlu Murathan Pektaş kısa sürede gündem olurken anne - oğul hakkında "Gamze kendini doğurmuş" , "Aynılar" yorumları yapıldı.
23.06.2023 14:56 - Son Güncelleme: 23.06.2023 14:56
Gamze Özçelik 'kavuşmaya az kala heyecan dorukta' dedi ortalığı salladı! Oğlu Murathan Pektaş'ı sır gibi saklıyordu, anne oğulu görenler, "Kendini doğurmuş" , "Birbirlerinin kopyası" yorumları yapıyor.
Geçtiğimiz günlerde "Bugün bir kez daha evet dedik" notuyla şahit olduğu nikahtan bir fotoğraf karesi paylaşan Gamze Özçelik kısa sürede gündem olurken sadeliğiyle herkesi kendisine hayran bırakmıştı.