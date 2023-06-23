Vav TV İzle
Haberler Magazin Gamze Özçelik 'kavuşmaya az kala heyecan dorukta' dedi ortalığı salladı! Oğlu Murathan Pektaş'ı sır gibi saklıyordu görenler: "Kendini doğurmuş"

Gamze Özçelik 'kavuşmaya az kala heyecan dorukta' dedi ortalığı salladı! Oğlu Murathan Pektaş'ı sır gibi saklıyordu görenler: "Kendini doğurmuş"

Gamze Özçelik 'kavuşmaya az kala heyecan dorukta' dedi ortalığı salladı! Oğlu Murathan Pektaş'ı sır gibi saklayan Gamze Özçelik Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Bİr dönemin yıldızı parlayan oyunucsuydu... Arka Sokaklar dizisinde tanıştığı Uğur Pekta'a aşık oldu, 2008 yılında nikah masasına oturdu ve oğlu Murathan Pektaş'ı dünyaya getirdi. 2011 yılında boşanan Gamze Özçelik öze hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmiyor. Elini eteğini sanat camiasından çeken ve ekranlardan uzak duran Özçelik, kurduğu dernek ile sayısız insanın hayatına dokunup onlara umut oluyor. Yaptığı iyiliklerle zaman zaman gündeme gelen Gamze Özçelik'in kucakladığı bir çocukla paylaşımını görenler ünlü ismin öz oğlunu merak etti. Gamze Özçelik ie oğlu Murathan Pektaş kısa sürede gündem olurken anne - oğul hakkında "Gamze kendini doğurmuş" , "Aynılar" yorumları yapıldı.

23.06.2023 14:56 - Son Güncelleme: 23.06.2023 14:56
Gamze Özçelik ’kavuşmaya az kala heyecan dorukta’ dedi ortalığı salladı! Oğlu Murathan Pektaş’ı sır gibi saklıyordu görenler: Kendini doğurmuş

Gamze Özçelik 'kavuşmaya az kala heyecan dorukta' dedi ortalığı salladı! Oğlu Murathan Pektaş'ı sır gibi saklıyordu, anne oğulu görenler, "Kendini doğurmuş" , "Birbirlerinin kopyası" yorumları yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gamze Özçelik ’kavuşmaya az kala heyecan dorukta’ dedi ortalığı salladı! Oğlu Murathan Pektaş’ı sır gibi saklıyordu görenler: Kendini doğurmuş

Umuda Koşanlar Derneği'ni kurucusu olan ve sayısız insanın hayatına dokunan Gamze Özçelik Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü geçtiğimiz günlerde.

Gamze Özçelik ’kavuşmaya az kala heyecan dorukta’ dedi ortalığı salladı! Oğlu Murathan Pektaş’ı sır gibi saklıyordu görenler: Kendini doğurmuş

Geçtiğimiz günlerde "Bugün bir kez daha evet dedik" notuyla şahit olduğu nikahtan bir fotoğraf karesi paylaşan Gamze Özçelik kısa sürede gündem olurken sadeliğiyle herkesi kendisine hayran bırakmıştı.

Gamze Özçelik ’kavuşmaya az kala heyecan dorukta’ dedi ortalığı salladı! Oğlu Murathan Pektaş’ı sır gibi saklıyordu görenler: Kendini doğurmuş

Umuda Koşanlar Derneği'ni kurucusu olan ve sayısız insanın hayatına dokunan Gamze Özçelik Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü geçtiğimiz günlerde.

Gamze Özçelik ’kavuşmaya az kala heyecan dorukta’ dedi ortalığı salladı! Oğlu Murathan Pektaş’ı sır gibi saklıyordu görenler: Kendini doğurmuş

Şimdilerde yeniden ekranlarda yer almaya hazırlanan Pektaş'ın aksine Özçelik gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

SON DAKİKA