Dünyanın en güzel kızı ünvanını 6 yaşındayken almıştı siz bir de onu şimdi görün! Annesiyle poz paylaşınca olanlar oldu
Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti Thylane Blondeau... Henüz 4 yaşındayken modellik yapmaya başlamıştı, Thylane Blondeau son haliyle ortalığı yıktı geçti. 6 yaşındayken dünyanın en güzel çocuğu seçilen Thylane Blondeau güzelliğiyle gündeme bomba gibi düştü. Önce gün annesiyle bir karesini paylaşan Thylane Blondeau, genetik güzelliğini göstermiş oldu.
23.06.2023 15:38 - Son Güncelleme: 23.06.2023 15:38
Şimdilerde 22 yaşında olan ünlü güzel Thylane Blondeau sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.