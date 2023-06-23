Vav TV İzle
Haberler Magazin Dünyanın en güzel kızı ünvanını 6 yaşındayken almıştı siz bir de onu şimdi görün! Annesiyle poz paylaşınca olanlar oldu

Dünyanın en güzel kızı ünvanını 6 yaşındayken almıştı siz bir de onu şimdi görün! Annesiyle poz paylaşınca olanlar oldu

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti Thylane Blondeau... Henüz 4 yaşındayken modellik yapmaya başlamıştı, Thylane Blondeau son haliyle ortalığı yıktı geçti. 6 yaşındayken dünyanın en güzel çocuğu seçilen Thylane Blondeau güzelliğiyle gündeme bomba gibi düştü. Önce gün annesiyle bir karesini paylaşan Thylane Blondeau, genetik güzelliğini göstermiş oldu.

23.06.2023 15:38 - Son Güncelleme: 23.06.2023 15:38
Dünyanın en güzel kızı ünvanını 6 yaşındayken almıştı siz bir de onu şimdi görün! Annesiyle poz paylaşınca olanlar oldu

Henüz 4 yaşındayken modellik kariyerine başladı. 6 yaşındayken "Dünyanın en güzel kızı" unvanını aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın en güzel kızı ünvanını 6 yaşındayken almıştı siz bir de onu şimdi görün! Annesiyle poz paylaşınca olanlar oldu

Thylane Blondeau daha küçücük bir kızken popüler oldu.

Dünyanın en güzel kızı ünvanını 6 yaşındayken almıştı siz bir de onu şimdi görün! Annesiyle poz paylaşınca olanlar oldu

Şimdilerde 22 yaşında olan ünlü güzel Thylane Blondeau sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Dünyanın en güzel kızı ünvanını 6 yaşındayken almıştı siz bir de onu şimdi görün! Annesiyle poz paylaşınca olanlar oldu

İŞTE THYLANE BLONDEAU'NÜN SON HALİ

Thylane Blondeau, paylaştığı son gönderiler ile magazin gündeminde adından söz ettirdi.

Dünyanın en güzel kızı ünvanını 6 yaşındayken almıştı siz bir de onu şimdi görün! Annesiyle poz paylaşınca olanlar oldu

Güzel model son olarak annesiyle pozunu paylaştı.

SON DAKİKA