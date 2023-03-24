600 bin TL’yi reddeden Demet Akalın “Vebali sizsiniz” deyip açıkladı! Astrolog detayı şoke etti! 50 yaşındaki şarkıcıya yorum yağdı...
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Demet Akalın, son dönemlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Bir yemek programından teklif alan Akalın'ın ayda 600 bin TL kazanacağı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akalın, teklifi reddettiğini söyledi. Ünlü şarkıcının olumsuz yanıt vermesinin nedeni ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
24.03.2023 18:19 - Son Güncelleme: 24.03.2023 18:19
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Demet Akalın, son dönemlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti.