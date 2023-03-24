RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 600 bin TL’yi reddeden Demet Akalın “Vebali sizsiniz” deyip açıkladı! Astrolog detayı şoke etti! 50 yaşındaki şarkıcıya yorum yağdı...

600 bin TL’yi reddeden Demet Akalın “Vebali sizsiniz” deyip açıkladı! Astrolog detayı şoke etti! 50 yaşındaki şarkıcıya yorum yağdı...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Demet Akalın, son dönemlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Bir yemek programından teklif alan Akalın'ın ayda 600 bin TL kazanacağı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akalın, teklifi reddettiğini söyledi. Ünlü şarkıcının olumsuz yanıt vermesinin nedeni ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
24.03.2023 18:19 - Son Güncelleme: 24.03.2023 18:19
600 bin TL’yi reddeden Demet Akalın “Vebali sizsiniz” deyip açıkladı! Astrolog detayı şoke etti! 50 yaşındaki şarkıcıya yorum yağdı...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Demet Akalın, son dönemlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti.

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600 bin TL’yi reddeden Demet Akalın “Vebali sizsiniz” deyip açıkladı! Astrolog detayı şoke etti! 50 yaşındaki şarkıcıya yorum yağdı...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

600 bin TL’yi reddeden Demet Akalın “Vebali sizsiniz” deyip açıkladı! Astrolog detayı şoke etti! 50 yaşındaki şarkıcıya yorum yağdı...

Bir yemek programından teklif alan Akalın'ın ayda 600 bin TL kazanacağı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akalın, teklifi reddettiğini söyledi.

600 bin TL’yi reddeden Demet Akalın “Vebali sizsiniz” deyip açıkladı! Astrolog detayı şoke etti! 50 yaşındaki şarkıcıya yorum yağdı...

Demet Akalın, son olarak yaptığı ilginç bir açıklamayla gündeme geldi.

600 bin TL’yi reddeden Demet Akalın “Vebali sizsiniz” deyip açıkladı! Astrolog detayı şoke etti! 50 yaşındaki şarkıcıya yorum yağdı...

Bir televizyon kanalından yemek programı için teklif alan ve haftanın 3 günü stüdyoya girip, ayda 600 bin TL alacağı iddia edilen ünlü isim; 50 bölümlük bu teklifi geri çevirdi.

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