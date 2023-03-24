43 kiloya düşmüştü! Seren Serengil o kareyi ilk kez yayınladı! “Ölümden döndüğüm günlerden” Alişan, Petek Dinçöz kayıtsız kalamadı

7,7'lik Kahramanmaraş depreminde annesini kaybeden Tohma'ya "Şimdi yaraları sarma sırası bende" diyen Serengil'in satırları dikkat çekti.

Ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı: "Yeminler önemli... (Bu fotoğraf o çok kötü olduğum ölümden döndüğüm günlerden) İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ölüm bizi ayırıncaya kadar...