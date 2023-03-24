RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 43 kiloya düşmüştü! Seren Serengil o kareyi ilk kez yayınladı! “Ölümden döndüğüm günlerden” Alişan, Petek Dinçöz kayıtsız kalamadı

43 kiloya düşmüştü! Seren Serengil o kareyi ilk kez yayınladı! “Ölümden döndüğüm günlerden” Alişan, Petek Dinçöz kayıtsız kalamadı

Zayıflık uğruna bıçak altına yatan ve uzun süre sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil, geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düştü. Adeta ölüm kalım savaşı veren Serengil, o günlere ait bir karesini Instagram hesabında yayınlayarak sevgilisi Mustafa Tohma'ya seslendi. 7,7'lik Kahramanmaraş depreminde annesini kaybeden Tohma'ya "Şimdi yaraları sarma sırası bende" diyen Serengil'in satırları dikkat çekti. Alişan ve Petek Dinçöz de Serengil'in paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
24.03.2023 18:56 - Son Güncelleme: 24.03.2023 18:56
43 kiloya düşmüştü! Seren Serengil o kareyi ilk kez yayınladı! “Ölümden döndüğüm günlerden” Alişan, Petek Dinçöz kayıtsız kalamadı

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping Sendromu'na yakalanan ve 43 kiloya kadar düşen Seren Serengil, ölümün eşiğinden dönmüştü.

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43 kiloya düşmüştü! Seren Serengil o kareyi ilk kez yayınladı! “Ölümden döndüğüm günlerden” Alişan, Petek Dinçöz kayıtsız kalamadı

Adeta ölüm kalım savaşı veren Serengil, o günlere ait bir karesini Instagram hesabında yayınlayarak sevgilisi Mustafa Tohma'ya seslendi.

43 kiloya düşmüştü! Seren Serengil o kareyi ilk kez yayınladı! “Ölümden döndüğüm günlerden” Alişan, Petek Dinçöz kayıtsız kalamadı

7,7'lik Kahramanmaraş depreminde annesini kaybeden Tohma'ya "Şimdi yaraları sarma sırası bende" diyen Serengil'in satırları dikkat çekti.

Ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı: "Yeminler önemli... (Bu fotoğraf o çok kötü olduğum ölümden döndüğüm günlerden) İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ölüm bizi ayırıncaya kadar...

43 kiloya düşmüştü! Seren Serengil o kareyi ilk kez yayınladı! “Ölümden döndüğüm günlerden” Alişan, Petek Dinçöz kayıtsız kalamadı

Hepimizin önce edip sonra unuttuğu yeminler... Biz hastalıkta sağlıkta iyi günde hep kenetlendik Tohma'yla...

43 kiloya düşmüştü! Seren Serengil o kareyi ilk kez yayınladı! “Ölümden döndüğüm günlerden” Alişan, Petek Dinçöz kayıtsız kalamadı

1.5 yıl bıkmadan yorulmadan baktı bana. Başımda hüngür hüngür ağladı. 43 kiloya düştüğümde... Bugün kötü gün...

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