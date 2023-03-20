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Haberler Magazin 60 yaşındaki Bahar Öztan paylaştı! Son haline bakın parmak ısırttı! “Bu kadar güzel olma” Yeşilçam’ın gamzeli güzeli meğer...

60 yaşındaki Bahar Öztan paylaştı! Son haline bakın parmak ısırttı! “Bu kadar güzel olma” Yeşilçam’ın gamzeli güzeli meğer...

Ortadirek Şaban, Futboliye, Doktor Civanım, Şaşkın Milyoner gibi yapımlarda rol alan Bahar Öztan, hem performansı hem de güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vurdu. Özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan ve 'Yeşilçam'ın gamzeli güzeli' olarak anılan Öztan, son haliyle bir kez daha parmak ısırttı. Sosyal medyada yeni bir paylaşımda bulunan Öztan için "Bu kadar güzel olma" yorumu yapıldı. İşte Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan'ın son hali...

takvim.com.tr
20.03.2023 23:47 - Son Güncelleme: 21.03.2023 00:18
60 yaşındaki Bahar Öztan paylaştı! Son haline bakın parmak ısırttı! “Bu kadar güzel olma” Yeşilçam’ın gamzeli güzeli meğer...

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan Bahar Öztan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.

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60 yaşındaki Bahar Öztan paylaştı! Son haline bakın parmak ısırttı! “Bu kadar güzel olma” Yeşilçam’ın gamzeli güzeli meğer...

Yeşilçam yıldızı, bir arkadaşının kendisi ile yaptığı paylaşımı kendi sayfasına taşıdı. Söz konusu paylaşımda oyuncunun son hali dikkat çekti.

60 yaşındaki Bahar Öztan paylaştı! Son haline bakın parmak ısırttı! “Bu kadar güzel olma” Yeşilçam’ın gamzeli güzeli meğer...

Öte yandan Öztan'ın arkadaşının paylaşımına "Bu kadar güzel olma diyorum, nazar değer" notunu düştüğü görüldü.

60 yaşındaki Bahar Öztan paylaştı! Son haline bakın parmak ısırttı! “Bu kadar güzel olma” Yeşilçam’ın gamzeli güzeli meğer...

Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyada hızla yayılırken binlerce yorum ve beğeni aldı.

60 yaşındaki Bahar Öztan paylaştı! Son haline bakın parmak ısırttı! “Bu kadar güzel olma” Yeşilçam’ın gamzeli güzeli meğer...

Yeşilçam yıldızı, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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