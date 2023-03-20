60 yaşındaki Bahar Öztan paylaştı! Son haline bakın parmak ısırttı! “Bu kadar güzel olma” Yeşilçam’ın gamzeli güzeli meğer...
Ortadirek Şaban, Futboliye, Doktor Civanım, Şaşkın Milyoner gibi yapımlarda rol alan Bahar Öztan, hem performansı hem de güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vurdu. Özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan ve 'Yeşilçam'ın gamzeli güzeli' olarak anılan Öztan, son haliyle bir kez daha parmak ısırttı. Sosyal medyada yeni bir paylaşımda bulunan Öztan için "Bu kadar güzel olma" yorumu yapıldı. İşte Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan'ın son hali...
20.03.2023 23:47 - Son Güncelleme: 21.03.2023 00:18
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan Bahar Öztan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.
Yeşilçam yıldızı, bir arkadaşının kendisi ile yaptığı paylaşımı kendi sayfasına taşıdı. Söz konusu paylaşımda oyuncunun son hali dikkat çekti.