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Haberler Magazin 32 yaşındaki Anıl Tetik nişanlandı! Törenden kareler sosyal medyaya düştü! Sır gibi sakladığı müstakbel eşi bakın kim...

32 yaşındaki Anıl Tetik nişanlandı! Törenden kareler sosyal medyaya düştü! Sır gibi sakladığı müstakbel eşi bakın kim...

Katıldığı bir televizyon programıyla adını geniş kitlelere duyuran ve ardından dizilerde rol alan Anıl Tetik, geçen günlerde yaptığı bir açıklamada oyunculuğu bıraktığını söylemişti. Aldığı kararlar hayranlarını üzen Tetik'ten bu kez müjdeli haber geldi. Ünlü isim, evlilik yolunda ilk adımı attı. Tetik'in nişanından kareler ise sosyal medyaya düştü. İşte Anıl Tetik'in sır gibi sakladığı müstakbel eşi...

takvim.com.tr
20.03.2023 22:37 - Son Güncelleme: 20.03.2023 22:37
32 yaşındaki Anıl Tetik nişanlandı! Törenden kareler sosyal medyaya düştü! Sır gibi sakladığı müstakbel eşi bakın kim...

Dominik'te düzenlenen 'Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2012′ yarışmasına katılan ve üçüncülük elde eden Anıl Tetik, adını geniş kitlelere duyurdu.

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32 yaşındaki Anıl Tetik nişanlandı! Törenden kareler sosyal medyaya düştü! Sır gibi sakladığı müstakbel eşi bakın kim...

Yarışmanın ardından oyunculuk eğitimi alan Tetik, Alemin Kıralı dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Tetik, geçen günlerde yaptığı bir açıklamada oyunculuğu bıraktığını söyledi.

32 yaşındaki Anıl Tetik nişanlandı! Törenden kareler sosyal medyaya düştü! Sır gibi sakladığı müstakbel eşi bakın kim...

Aldığı kararlar hayranlarını üzen Tetik'ten bu kez müjdeli haber geldi. Ünlü isim, evlilik yolunda ilk adımı attı.

32 yaşındaki Anıl Tetik nişanlandı! Törenden kareler sosyal medyaya düştü! Sır gibi sakladığı müstakbel eşi bakın kim...

Tetik'in nişanından kareler ise sosyal medyaya düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı nişan fotoğraflarına yoğun ilgi göstererek çifti tebrik etti.

32 yaşındaki Anıl Tetik nişanlandı! Törenden kareler sosyal medyaya düştü! Sır gibi sakladığı müstakbel eşi bakın kim...

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