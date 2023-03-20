32 yaşındaki Anıl Tetik nişanlandı! Törenden kareler sosyal medyaya düştü! Sır gibi sakladığı müstakbel eşi bakın kim...
Katıldığı bir televizyon programıyla adını geniş kitlelere duyuran ve ardından dizilerde rol alan Anıl Tetik, geçen günlerde yaptığı bir açıklamada oyunculuğu bıraktığını söylemişti. Aldığı kararlar hayranlarını üzen Tetik'ten bu kez müjdeli haber geldi. Ünlü isim, evlilik yolunda ilk adımı attı. Tetik'in nişanından kareler ise sosyal medyaya düştü. İşte Anıl Tetik'in sır gibi sakladığı müstakbel eşi...
20.03.2023 22:37 - Son Güncelleme: 20.03.2023 22:37
Dominik'te düzenlenen 'Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2012′ yarışmasına katılan ve üçüncülük elde eden Anıl Tetik, adını geniş kitlelere duyurdu.