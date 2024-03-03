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60 yaşında vefat eden Yeşilçam yıldızı Tolga Savacı son yolculuğuna uğurlandı! Eşi Nermin Bezmen böyle veda etti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızlarından Tolga Savacı, 26 Şubat günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Savacı, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncunun eşi Nermin Bezmen, sosyal medyadan yaptığı duygusal mesajla sevenlerini hüzne boğdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 10:35 Güncelleme 03 Mart 2024, 10:43
60 yaşında vefat eden Yeşilçam yıldızı Tolga Savacı son yolculuğuna uğurlandı! Eşi Nermin Bezmen böyle veda etti 1

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Tolga Savacı, 26 Şubat günü geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

60 yaşında vefat eden Yeşilçam yıldızı Tolga Savacı son yolculuğuna uğurlandı! Eşi Nermin Bezmen böyle veda etti 2

Acı haberi Tolga Savacı'nın ani ölümüyle sarsılan eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

60 yaşında vefat eden Yeşilçam yıldızı Tolga Savacı son yolculuğuna uğurlandı! Eşi Nermin Bezmen böyle veda etti 3

Nermin Bezmen, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda "Yüreğim kanıyor. Dev yürekli sevdiceğimi kaybettim. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz" dedi.

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