13 yıl önce evlenmişti! Bir çocuk annesi Didem Uzel en büyük pişmanlığını açıkladı! “Bugünkü aklım olsa...”

İş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen ve pandemiyle birlikte Türkiye'ye dönen Didem Uzel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Uzel, oğlu Aslan ile ilgili yaşadığı en büyük pişmanlığı açıkladı. Öte yandan Uzel, "ABD'de daha ilkokullarda çocuklara LGBT baskısı var dedim, linç yedim. Umurumda değil, sözlerimin arkasındayım" ifadelerini kullandı.