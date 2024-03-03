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13 yıl önce evlenmişti! Bir çocuk annesi Didem Uzel en büyük pişmanlığını açıkladı! “Bugünkü aklım olsa...”

İş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen ve pandemiyle birlikte Türkiye'ye dönen Didem Uzel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Uzel, oğlu Aslan ile ilgili yaşadığı en büyük pişmanlığı açıkladı. Öte yandan Uzel, "ABD'de daha ilkokullarda çocuklara LGBT baskısı var dedim, linç yedim. Umurumda değil, sözlerimin arkasındayım" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 11:09 Güncelleme 03 Mart 2024, 11:09
13 yıl önce evlenmişti! Bir çocuk annesi Didem Uzel en büyük pişmanlığını açıkladı! “Bugünkü aklım olsa...” 1

Bir dönemin gözde mankeni Didem Uzel, iş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra kariyerine nokta koyup aşkı için Amerika'ya yerleşti ve bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

13 yıl önce evlenmişti! Bir çocuk annesi Didem Uzel en büyük pişmanlığını açıkladı! “Bugünkü aklım olsa...” 2

Pandemiyle birlikte Türkiye'ye dönen Uzel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü isim şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi.

13 yıl önce evlenmişti! Bir çocuk annesi Didem Uzel en büyük pişmanlığını açıkladı! “Bugünkü aklım olsa...” 3

Didem Uzel, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Uzel, hem oğlu Aslan hem de sosyal medyada yediği linç hakkında açıklamalarda bulundu.

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