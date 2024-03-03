7 yıl evli kalan Emre Altuğ ile Çağla Şıkel aynı karede! Eski baldızı da eşlik etti! İlk yorum Diren Polatoğulları ve Gülçin Santırcıoğlu'ndan...

Kuzey Altuğ ile Uzay Altuğ adlarında iki evladı olan Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 7 yıllık evliliklerini 2015 yılında sonlandırdı. Boşanmalarına rağmen oğulları için sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergileyen ikili son olarak Uzay'ın doğum gününde buluştu. Her iki isim de sosyal medyada doğum günü partisinden paylaşımlarında bulundu. Altuğ'un eski eşi, eski baldızı ve oğluyla verdiği poz ise dikkat çekti. Öte yandan ünlü şarkıcının paylaşımına Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşları Diren Polatoğulları ve Gülçin Santırcıoğlu kayıtsız kalmadı. İşte o pozlar...
Şarkıcı Emre Altuğ ile model Çağla Şıkel, 2008 yılında bir eğlence merkezinde evlendi. Dönemin en popüler çiftlerinden olan ikilinin bu evliliklerinden Kuzey Altuğ ile Uzay Altuğ adlarında iki evladı oldu.
Ünlü çift, tarihler 2015'i gösterdiğinde ise 7 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Ancak ikili boşanmalarına rağmen oğulları için sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergiledi.
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ son olarak küçük oğulları Uzay'ın doğum günü partisinde bir araya geldi.