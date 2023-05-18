60 kilodan 48’e düştü! Yeşim Ceren Bozoğlu inanılmaz değişimiyle genç kıza döndü! İşte tığ gibi olan Yeşim’in zayıflama sırrı...
'Doktorlar' adlı dizide hayat verdiği 'Fikret Eralp' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 2014-2017 yıllarında yer aldığı proje için 110 kiloya kadar çıktı. Geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulan Bozoğlu, son haliyle sık sık adından söz ettirdi. Verdiği kiloların ardından genç kıza dönen ünlü oyuncunun 60 kiloyu nasıl verdiği ise bir kez daha gündem oldu. Bozoğlu'nun sabah ve yemeklerden sonraki rutini ise dikkat çekti. İşte tığ gibi olan Yeşim'in zayıflama sırrı...
18.05.2023 23:59 - Son Güncelleme: 19.05.2023 01:01
'Doktorlar' adlı dizide hayat verdiği 'Fikret Eralp' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 2014-2017 yılları arasında yayınlanan 'O Hayat Benim' dizisindeki 'Nuran' rolü için 110 kiloya kadar çıkmıştı.
48 yaşındaki oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından spor da yaparak fazla kilolarından kurtulmuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yayınladığı pozlarla adından söz ettirdi. Fit haliyle dikkat çeken Yeşim Ceren Bozoğlu'nun zayıflama sırrı ise bir kez daha gündem oldu.