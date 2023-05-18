4 yıl evli kalmıştı! 59’luk Yonca Evcimik’ten çocuk itirafı geldi! “Annemin zoruyla evlendim” dediği eski eşi bakın hangi ünlü çıktı
Abone, Kendine Gel, Bandıra Bandıra şarkılarıyla ve Çılgın Bediş karakteriyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuldu. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Evcimik, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcının çocuk itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan verdiği bir röportajda "Annemin zoruyla evlendim" diyen Evcimik'in eski eşi de merak edildi. İşte haberin ayrıntıları ve Yonca Evcimik'in kendisi gibi ünlü olan eski eşi...
18.05.2023 23:12 - Son Güncelleme: 18.05.2023 23:12
1990'lı yıllara damga vuran 'Abone' ve 'Kendine Gel' albümlerine imza atan Yonca Evcimik, kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuldu.
Pandemi süresince ailece bir arada oldukları için çok mutlu olduğunu dile getiren 59 yaşındaki sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar bana kızıyor bunu söyleyince ama pandemi benim için çok özel bir andı. Çünkü bütün ailemiz 24 sat ve 2.5 yıl bir aradaydı. O yüzden pandemi benim için çok özel ve çok güzeldi. Bana yepyeni bir pencere açtı, birçok insana da aynısı olmuştur inanıyorum"
"ÇOCUĞA DOYDUM"
"Annem beni erkek diye doğurmuş, erkek çocuk olacağından çok eminmiş" diyen Yonca Evcimik, "Çocukların sevgisinden dolayı çocuğa doydum, ondan çocuk yapmadım" açıklamasını yaptı.