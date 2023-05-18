4 yıl evli kalmıştı! 59’luk Yonca Evcimik’ten çocuk itirafı geldi! “Annemin zoruyla evlendim” dediği eski eşi bakın hangi ünlü çıktı

Pandemi süresince ailece bir arada oldukları için çok mutlu olduğunu dile getiren 59 yaşındaki sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar bana kızıyor bunu söyleyince ama pandemi benim için çok özel bir andı. Çünkü bütün ailemiz 24 sat ve 2.5 yıl bir aradaydı. O yüzden pandemi benim için çok özel ve çok güzeldi. Bana yepyeni bir pencere açtı, birçok insana da aynısı olmuştur inanıyorum"