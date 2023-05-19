2’nci kez evlenen Şeyma Subaşı’ndan “balayı” paylaşımı! Eşi Mohammed Alsaloussi ile yayınladı! “Tamam Şeyma en özel seninki...”
"Meedo" diye seslendiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'ta Fas'ın Marakeş kentinde iki düğün birden yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla uzun süre gündem olmuştu. Her anını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Subaşı, bu kez balayı paylaşımında bulundu. Subaşı'nın "Honeymoon" notunu eklediği görüntüler, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Şeyma Subaşı'nın balayı paylaşımı...
19.05.2023 00:43 - Son Güncelleme: 19.05.2023 00:49
Şeyma Subaşı ile 2021 yılının Haziran ayında Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nden evlilik teklifi almış ve 'evet' demişti. Ardından 2022'de ayrılmışlardı. Fakat bu ayrılıkları uzun sürmemiş ve yeniden bir araya gelmişlerdi.
İlk olarak Şeyma Subaşı'nın törene yalnızca 15 kişi davet ettiği ortaya çıkmış ve bu kişilerin arasında ablası Kübra Açıl'ın olmadığı öğrenilmişti
EVLENDİ
İddialar, varsayımlar derken Şeyma Subaşı, muradına erdi. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı bir dargın bir barışık olduğu uzun süreli sevgilisi Mısırlı iş insanı Meedo ile geçen günlerde nikah masasına oturdu.