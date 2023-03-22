60 kilo veren 48’lik Yeşim Ceren Bozoğlu’nun son halini gören küçük dilini yuttu! İşte tığ gibi olan Yeşim’in zayıflama sırrı...
2014-2017 yıllarında yer aldığı proje için 110 kiloya kadar çıkan Yeşim Ceren Bozoğlu, seneler önce geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından spor da yaparak fazla kilolarından kurtulmuştu. Verdiği kiloların ardından genç kıza dönen ünlü oyuncu, son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Günden güne eriyen oyuncunun son hali dikkat çekerken 60 kiloyu nasıl verdiği de bir kez daha gündem oldu. Bozoğlu'nun sabah ve yemeklerden sonraki rutini ise dikkat çekti. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali ve zayıflama sırrı...
22.03.2023 23:21 - Son Güncelleme: 22.03.2023 23:21
Yeşim Ceren Bozoğlu, 2014-2017 yılları arasında yayınlanan 'O Hayat Benim' dizisindeki 'Nuran' rolü için 110 kiloya kadar çıkmıştı.
48 yaşındaki oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından spor da yaparak fazla kilolarından kurtulmuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son halini Instagram hesabında yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken Yeşim Ceren Bozoğlu'nun zayıflama sırrı ise bir kez daha gündem oldu.