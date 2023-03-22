2 çocuk annesi Berfu Yenenler imaj tazeledi! İlk yorum Demet Akalın’dan geldi! Eşi Eser Yenenler’in tepkisi çok konuşuldu...
Oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İmaj değiştiren Yenenler, son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Yenenler'e ilk yorum ise Demet Akalın'dan geldi. Öte yandan Berfu Yenenler, yeni imajına eşinin ve çocuklarının verdiği tepkileri de yayınladı. Eşi Eser Yenenler'in tepkisi çok konuşuldu. İşte detaylar...
22.03.2023 23:54 - Son Güncelleme: 23.03.2023 00:10
Oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren tescilli güzel Berfu Yenenler, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Paylaşım, kısa sürede gündem olurken Yenenler'in son hali beğeni topladı. İlk yorum da şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Akalın "Bayıldım" ifadelerini kullandı.