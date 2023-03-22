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Haberler Magazin 12 yıl dile kolay! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi bakın kim! Meğer Maraşlı, Ramo, Yasemince’nin yıldızıyla...

12 yıl dile kolay! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi bakın kim! Meğer Maraşlı, Ramo, Yasemince’nin yıldızıyla...

Kadrosunda; Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Alparslan Özmol, Begüm Çağla Taşkın gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman'da Bengi Hatun karakterini canlandıran Almila Uluer'in hayatı merak konusu oldu. Her Çarşamba ATV ekranlarında izleyici ile buluşan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Uluer hakkında araştırma yapanlar en çok "Almila Uluer'ine eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Uluer'in Maraşlı, Ramo, Yasemince gibi dizilerin yıldız oyuncusuyla 12 senedir evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Almila Uluer'in kendisi gibi çok ünlü olan eşi kimmiş...

takvim.com.tr
22.03.2023 22:31 - Son Güncelleme: 22.03.2023 22:31
12 yıl dile kolay! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi bakın kim! Meğer Maraşlı, Ramo, Yasemince’nin yıldızıyla...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bengi Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Almila Uluer'in hayatı merak konusu oldu.

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12 yıl dile kolay! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi bakın kim! Meğer Maraşlı, Ramo, Yasemince’nin yıldızıyla...

ALMİLA ULUER KİMDİR?
1975 yılında dünyaya gelen Almila Uluer'in annesi ve babası oyuncu henüz çocuk yaşlardayken boşandı. 12 yaşından itibaren babasıyla birlikte Marmaris'te yaşamaya başlayan Uluer, 5 sene Türk Yelken Milli Takımında görev yaptı.

12 yıl dile kolay! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi bakın kim! Meğer Maraşlı, Ramo, Yasemince’nin yıldızıyla...

Yelkende iki Türkiye ikinciliği ve bölge şampiyonlukları olan Uluer, Hollanda, Fransa ve Yunanistan'da ülkemizi temsil etti.

12 yıl dile kolay! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi bakın kim! Meğer Maraşlı, Ramo, Yasemince’nin yıldızıyla...

Lise bitince Konservatuar sınavlarına giren Uluer, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalını kazandı oyunculuk üzerine eğitimini aldı.

12 yıl dile kolay! Kuruluş Osman’ın Bengi Hatun’u Almila Uluer’in eşi bakın kim! Meğer Maraşlı, Ramo, Yasemince’nin yıldızıyla...

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde sahne ve diksiyon hocası olarak görev yapan oyuncu, 2009 yılında "Ah Kalbim" adlı dizide yer aldı.

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