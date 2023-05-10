60 günde 10 kilo eriten Petek Dinçöz diyeti! 71'den 61'e düşme sırrı ortaya çıktı! Mum gibi eritecek tüyoları bir bir sıraladı!
2 ayda 10 kilo verdiren Petek Dinçöz diyetinin sırrı ortaya çıktı. Petek Dinçöz fit ve güzel görünümüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hayranları 2 ay gibi kısa bir sürede bu kadar kilo vermenin sırrını merak ediyor. Petek Dinçöz, daha önce kilo aldığı dönemlerde, uyguladığı bir diyet programı sayesinde 10 kilo birden verdi. Ünlü isim uyguladığı diyet programının kilo verme konusunda oldukça etkili olduğunu söyledi.
10.05.2023 08:37 - Son Güncelleme: 10.05.2023 08:37
Petek Dinçöz katıldığı bir sabah programında sağlıklı kilo verme sürecini anlattı. Her sabah düzenli olarak 8 kilometre yürüdüğünü belirten ünlü şarkıcı tempolu yürüyüşlerin bacaklarını inceltmek için önemli bir etken olduğunu vurguladı. Dinçöz, yürüyüşlerin yaklaşık olarak 1,5 saat sürdüğünü ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca sporla desteklenen bir diyet programı uyguladığını da belirtti.