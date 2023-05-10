60 günde 10 kilo eriten Petek Dinçöz diyeti! 71’den 61’e düşme sırrı ortaya çıktı! Mum gibi eritecek tüyoları bir bir sıraladı!

Petek Dinçöz katıldığı bir sabah programında sağlıklı kilo verme sürecini anlattı. Her sabah düzenli olarak 8 kilometre yürüdüğünü belirten ünlü şarkıcı tempolu yürüyüşlerin bacaklarını inceltmek için önemli bir etken olduğunu vurguladı. Dinçöz, yürüyüşlerin yaklaşık olarak 1,5 saat sürdüğünü ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca sporla desteklenen bir diyet programı uyguladığını da belirtti.