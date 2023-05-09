20 sene sonra sanki aynı yaşta! Mühürlü Güller'in yıldızları Aydan Şener, Funda İlhan ve Sevtap Çapan yıllar sonra bir arada! Son halleri...
Hayatlarında yeni bir sayfa açmaya çalışan üç hayat kadınının hikayesinin anlatıldığı Mühürlü Güller dizisi bir dönemin en çok takip edilen dizilerinden biriydi. Aydan Şener, Funda İlhan Sevtap Çapan, Engin Altan Düzyatan, Deniz Denker gibi isimlerin yer aldığı dizinin başrolleri Aydan Şener, Funda İlhan Sevtap Çapan yıllar sonra bir araya geldi. Aydan Şener o anları Instagram hesabından paylaştı.
09.05.2023 14:02 - Son Güncelleme: 09.05.2023 14:02
Başrollerinde Aydan Şener, Funda İlhan ve Sevtap Çapan'ın yer aldığı dizinin bu üç yıldızı yıllar sonra bir araya geldi.