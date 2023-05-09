Aldatmak'ın Güzide'si ve Elmas'ından sosyal medyayı sallayan poz! Gören bir daha baktı sosyal medyada yorum yağdı: "İkisi de yaşını asla göstermiyor"

İsteme günü gelip çattığında Behram ailesiyle birlikte Güzidelerin evine geldi. Misafirlerini kabul eden Güzide'nin ise kötü bir sürprizi vardı. Güzide'nin Behram ve Oylum ilişkisine karşı olduğunu bir kez daha dile getirmesiyle ortam bir anda gerildi. Duydukları karşısında bir hayli bozulan Mualla ise Oylum'un hamileliğini herkesin içinde açıkladı.