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Ufuk Özkan'dan bomba açıklama! 17 yıllık eşler arasında nafaka krizi büyüyor: "114 bin TL oldu ama ödeyemiyorum"

Geçtiğimiz yıl karaciğer yetmezliği nedeniyle zorlu günler geçiren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumu ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Verdiği röportajda, "Kendimi iyi hissediyorum ama ömür boyu ilaç kullanmak zorundayım" diyerek yaşadığı sağlık sürecinin zorluklarına dikkat çekti. İki yıl önce boşandığı eşine ödemek zorunda olduğu 114 bin TL'lik nafaka ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özkan, "Ben tiyatro yapıyorum, ayda bu kadar para kazanmıyorum ki, bu yüzden nafaka düşürme davası açtım" ifadelerini kullandı. İşte röportaja dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 09:44 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 09:44
Ufuk Özkan’dan bomba açıklama! 17 yıllık eşler arasında nafaka krizi büyüyor: 114 bin TL oldu ama ödeyemiyorum

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, çocukların eğitimi ve sosyal medya kullanımı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özkan, "Sadece devlete görev yükleyemeyiz. Evlatlarımıza karşı bizim de sorumluluklarımız var. Onları başıboş bırakıp sosyal medya dehlizlerine kaptırmamalıyız!" diyerek, ebeveynlerin sorumluluklarını vurguladı.

Ufuk Özkan’dan bomba açıklama! 17 yıllık eşler arasında nafaka krizi büyüyor: 114 bin TL oldu ama ödeyemiyorum

Geçtiğimiz yıl geçirdiği karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren Ufuk Özkan, GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu.

Ufuk Özkan’dan bomba açıklama! 17 yıllık eşler arasında nafaka krizi büyüyor: 114 bin TL oldu ama ödeyemiyorum

Sağlık durumunuz nasıl?

Geçen sene temmuzda hastaneye yattım. Sağlık Bakanlığımız yakından ilgilendi. 18 günlük tedavimden sonra da sağlığıma kavuşmuş şekilde hastaneden çıktım. Tedavi süreci sonrası iki film ve bir dizide rol aldım. Ancak şunu söylemek isterim, uzun saatler çalışmak bünyemi çok yordu. Bu yüzden artık sadece tiyatro yapacağım. Sağlığım için böyle bir karar aldım.

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