Ufuk Özkan'dan bomba açıklama! 17 yıllık eşler arasında nafaka krizi büyüyor: "114 bin TL oldu ama ödeyemiyorum"

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan , çocukların eğitimi ve sosyal medya kullanımı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özkan, "Sadece devlete görev yükleyemeyiz. Evlatlarımıza karşı bizim de sorumluluklarımız var. Onları başıboş bırakıp sosyal medya dehlizlerine kaptırmamalıyız!" d iyerek, ebeveynlerin sorumluluklarını vurguladı.

Sağlık durumunuz nasıl?

Geçen sene temmuzda hastaneye yattım. Sağlık Bakanlığımız yakından ilgilendi. 18 günlük tedavimden sonra da sağlığıma kavuşmuş şekilde hastaneden çıktım. Tedavi süreci sonrası iki film ve bir dizide rol aldım. Ancak şunu söylemek isterim, uzun saatler çalışmak bünyemi çok yordu. Bu yüzden artık sadece tiyatro yapacağım. Sağlığım için böyle bir karar aldım.