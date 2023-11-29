Alina Boz ile Umut Evirgen'in düğününün detayları belli oldu! Sadece 100 kişi katılacak yemekleri Somer Sivrioğlu yapacak

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettiren Umut Evirgen, son olarak gönlünü Alina Boz'a kaptırdı. Aşklarına dolu dizgin devam eden çift nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 2 Aralık'ta evlenecek olan çiftin düğününe dair detaylar belli olmaya başladı. Buna göre çiftin düğün yemeği Masterchef'le tanınan ünlü şef Somer Sivrioğlu'ndan.
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le uzun soluklu aşk yaşayan ve sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Alina Boz, gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı.
Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettiren Umut Evirgen'le aşk yaşayan Alina Boz, romantik pozlarını sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi.