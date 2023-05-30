6 yıllık aşkın meyvesine bakın! Hande Soral ile İsmail Demirci’nin oğulları 1 yaşına bastı! Doğum günü kareleri hayran bıraktı
2017 yılında dünyaevine giren oyuncu çift İsmail Demirci ile Hande Soral, geçen sene oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde Mercan karakterini canlandıran Soral da oğluyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve Ali'nin birinci yaş gününden kareler paylaştı. Paylaşıma ilk yorum ise teyze Bensu Soral'dan geldi. İşte o paylaşımlar...
30.05.2023 18:09 - Son Güncelleme: 30.05.2023 18:09
Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünyaevine girdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Hande Soral da oğluyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.
Paylaşıma ilk yorum ise teyze Bensu Soral'dan geldi. Bensu Soral, yeğeninin doğum günü karelerine kalp ve yıldız emojileriyle karşılık verdi.