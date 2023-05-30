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Haberler Magazin 6 yıllık aşkın meyvesine bakın! Hande Soral ile İsmail Demirci’nin oğulları 1 yaşına bastı! Doğum günü kareleri hayran bıraktı

6 yıllık aşkın meyvesine bakın! Hande Soral ile İsmail Demirci’nin oğulları 1 yaşına bastı! Doğum günü kareleri hayran bıraktı

2017 yılında dünyaevine giren oyuncu çift İsmail Demirci ile Hande Soral, geçen sene oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde Mercan karakterini canlandıran Soral da oğluyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve Ali'nin birinci yaş gününden kareler paylaştı. Paylaşıma ilk yorum ise teyze Bensu Soral'dan geldi. İşte o paylaşımlar...

takvim.com.tr
30.05.2023 18:09 - Son Güncelleme: 30.05.2023 18:09
6 yıllık aşkın meyvesine bakın! Hande Soral ile İsmail Demirci’nin oğulları 1 yaşına bastı! Doğum günü kareleri hayran bıraktı

Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünyaevine girdi.

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6 yıllık aşkın meyvesine bakın! Hande Soral ile İsmail Demirci’nin oğulları 1 yaşına bastı! Doğum günü kareleri hayran bıraktı

Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan oyuncu çift, geçen sene oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

6 yıllık aşkın meyvesine bakın! Hande Soral ile İsmail Demirci’nin oğulları 1 yaşına bastı! Doğum günü kareleri hayran bıraktı

Sosyal medyayı aktif kullanan Hande Soral da oğluyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

6 yıllık aşkın meyvesine bakın! Hande Soral ile İsmail Demirci’nin oğulları 1 yaşına bastı! Doğum günü kareleri hayran bıraktı

Ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve Ali'nin birinci yaş gününden kareler paylaştı.

6 yıllık aşkın meyvesine bakın! Hande Soral ile İsmail Demirci’nin oğulları 1 yaşına bastı! Doğum günü kareleri hayran bıraktı

Paylaşıma ilk yorum ise teyze Bensu Soral'dan geldi. Bensu Soral, yeğeninin doğum günü karelerine kalp ve yıldız emojileriyle karşılık verdi.

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