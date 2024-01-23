6 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Survivor Merve Aydın’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü futbolcuyla...

Survivor 2022 All Star'ın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan ancak yaşadığı sakatlık sonrası diskalifiye olan Merve Aydın, Survivor All Star 2024'te de yerini aldı. Survivor'ın iddialı yarışmacılarından olan Aydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle özel hayatı araştırılan fenomen yarışmacının ünlü isimle evli olduğunu öğrenenler ise şaştı kaldı. İşte Merve Aydın'ın kendisinden de ünlü eşi...
MERVE AYDIN KİMDİR?
17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen Merve Aydın'ın babası Ufuk Aydın Ordu Mesudiyeli, annesi Nilgün Aydın Bulgaristan göçmenidir. Tek kardeşi olan Ufukcan ise Demir İnşaat Büyükçekmece Spor Kulübü'nde basketbolcudur.
Öğrenimini Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde tamamlayan Aydın, atletizme 14 yaşında Ortaokuldayken Süreyya Ayhan'dan etkilenerek adım attı. Daha sonra Atletizme Lisanslı olarak Enka Spor Kulübünde devam etti.
TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
Spora başladıktan 3 ay sonra 2004 yılında Türkiye şampiyonasında yarıştı, 800 metreyi 2:09 saniyede koşarak Türkiye şampiyonu oldu. Böylece barajı geçerek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmış oldu.