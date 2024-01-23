6 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Survivor Merve Aydın’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü futbolcuyla...

Survivor 2022 All Star'ın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan ancak yaşadığı sakatlık sonrası diskalifiye olan Merve Aydın, Survivor All Star 2024'te de yerini aldı. Survivor'ın iddialı yarışmacılarından olan Aydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle özel hayatı araştırılan fenomen yarışmacının ünlü isimle evli olduğunu öğrenenler ise şaştı kaldı. İşte Merve Aydın'ın kendisinden de ünlü eşi...