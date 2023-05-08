6 yılda 100 kilo vermişti! Tığ gibi olan Aslı Samat’ın son hali olay! Görenin nutku tutuldu! Hercai'nin Melike’si, Ebru Şahin'in sırdaşıydı...
Yayınlandığı döneme damga vuran ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Melike karakteriyle hafızalara kazınan Aslı Samat, son dönemlerde verdiği kilolarla gündem olmuştu. Dizide Ebru Şahin'in canlandırdığı Reyyan karakterinin sırdaşı olan Samat, bir kez daha son haliyle gündeme geldi. "Zayıflayınca kendime güvenim arttı, daha çok teklif gelmeye başladı" diyen oyuncunun zayıflama sırrı da ortaya çıktı. İşte Aslı Samat'ın son hali ve zayıflama sırrı...
08.05.2023 01:01 - Son Güncelleme: 08.05.2023 01:01
Hercai'de canlandırdığı Melike karakteriyle hafızalara kazınan Aslı Samat, 6 yılda 100 kilo vererek herkesi şaşırtmıştı.