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Haberler Magazin 6 yılda 100 kilo vermişti! Tığ gibi olan Aslı Samat’ın son hali olay! Görenin nutku tutuldu! Hercai'nin Melike’si, Ebru Şahin'in sırdaşıydı...

6 yılda 100 kilo vermişti! Tığ gibi olan Aslı Samat’ın son hali olay! Görenin nutku tutuldu! Hercai'nin Melike’si, Ebru Şahin'in sırdaşıydı...

Yayınlandığı döneme damga vuran ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Melike karakteriyle hafızalara kazınan Aslı Samat, son dönemlerde verdiği kilolarla gündem olmuştu. Dizide Ebru Şahin'in canlandırdığı Reyyan karakterinin sırdaşı olan Samat, bir kez daha son haliyle gündeme geldi. "Zayıflayınca kendime güvenim arttı, daha çok teklif gelmeye başladı" diyen oyuncunun zayıflama sırrı da ortaya çıktı. İşte Aslı Samat'ın son hali ve zayıflama sırrı...

takvim.com.tr
08.05.2023 01:01 - Son Güncelleme: 08.05.2023 01:01
6 yılda 100 kilo vermişti! Tığ gibi olan Aslı Samat’ın son hali olay! Görenin nutku tutuldu! Hercai’nin Melike’si, Ebru Şahin’in sırdaşıydı...

Hercai'de canlandırdığı Melike karakteriyle hafızalara kazınan Aslı Samat, 6 yılda 100 kilo vererek herkesi şaşırtmıştı.

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6 yılda 100 kilo vermişti! Tığ gibi olan Aslı Samat’ın son hali olay! Görenin nutku tutuldu! Hercai’nin Melike’si, Ebru Şahin’in sırdaşıydı...

Yüzü olduğu markanın reklam tanıtımı için Beyoğlu'ndaki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncu, yeni projelerini anlattıktan sonra "Bu durumun kilo vermenizle bir alakası var mı?" sorusunu yanıtladı.

6 yılda 100 kilo vermişti! Tığ gibi olan Aslı Samat’ın son hali olay! Görenin nutku tutuldu! Hercai’nin Melike’si, Ebru Şahin’in sırdaşıydı...

İki yeni proje için kanal görüşmelerinin olduğunu açıklayan oyuncu, söz konusu soruya şöyle karşılık verdi: "Konuyu her seferinde oraya bağlamak istemem ama verilen kilonun üstüne güven artınca daha çok tercih edilmeye başlıyorsunuz.

6 yılda 100 kilo vermişti! Tığ gibi olan Aslı Samat’ın son hali olay! Görenin nutku tutuldu! Hercai’nin Melike’si, Ebru Şahin’in sırdaşıydı...

O yüzden bu aralar daha yoğunum. Daha fazla rolle görüşme imkânım oluyor. Çünkü artık bir kalıba sığdırılmıyorum.

6 yılda 100 kilo vermişti! Tığ gibi olan Aslı Samat’ın son hali olay! Görenin nutku tutuldu! Hercai’nin Melike’si, Ebru Şahin’in sırdaşıydı...

Bedensel olarak bir farklılığım olduğu için değil, enerjimden dolayı tercih ediliyorum. Olay daha çok benim yeteneğime döndü"

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