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Haberler Magazin 14 yıl dile kolay! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel evlilik teklifi aldığı günü anlattı! Halit Ergenç ile yıllar önceki o karesini ilk kez paylaştı

14 yıl dile kolay! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel evlilik teklifi aldığı günü anlattı! Halit Ergenç ile yıllar önceki o karesini ilk kez paylaştı

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. 2020'de Han'ı, 2021'de ise Leyla'yı dünyaya getiren üç çocuk annesi Korel, kariyeri kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Halit Ergenç ile yıllar önceki o karesini ilk kez paylaşan Korel, evlilik teklifi aldığı günü anlattı. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
08.05.2023 01:39 - Son Güncelleme: 08.05.2023 01:39
14 yıl dile kolay! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel evlilik teklifi aldığı günü anlattı! Halit Ergenç ile yıllar önceki o karesini ilk kez paylaştı

Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturdu.

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14 yıl dile kolay! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel evlilik teklifi aldığı günü anlattı! Halit Ergenç ile yıllar önceki o karesini ilk kez paylaştı

Ünlü çift, 2012 yılında oğulları Han'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

14 yıl dile kolay! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel evlilik teklifi aldığı günü anlattı! Halit Ergenç ile yıllar önceki o karesini ilk kez paylaştı

Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu çift, 2020 yılının Mart ayında Han'a 2021'de ise kızları Leyla'ya kavuştu.

14 yıl dile kolay! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel evlilik teklifi aldığı günü anlattı! Halit Ergenç ile yıllar önceki o karesini ilk kez paylaştı

Üç çocuk annesi Korel, kariyeri kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.

14 yıl dile kolay! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel evlilik teklifi aldığı günü anlattı! Halit Ergenç ile yıllar önceki o karesini ilk kez paylaştı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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