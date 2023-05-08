14 yıl dile kolay! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel evlilik teklifi aldığı günü anlattı! Halit Ergenç ile yıllar önceki o karesini ilk kez paylaştı
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. 2020'de Han'ı, 2021'de ise Leyla'yı dünyaya getiren üç çocuk annesi Korel, kariyeri kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Halit Ergenç ile yıllar önceki o karesini ilk kez paylaşan Korel, evlilik teklifi aldığı günü anlattı. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
08.05.2023 01:39 - Son Güncelleme: 08.05.2023 01:39
Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturdu.