2023 Survivor Nefise bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 23 yaşındaki Nefise Karatay’ın memleketi...

Survivor yarışmasına Nefise ile Ertuğ'un tartışması damga vurdu. Ertuğ'un "Geldik gıybete. Gıybet masası kuralım" sözlerine içerleyen Nefise, "Gıybet masasına gidelim diye bir şey dedim mi? Yazıklar olsun. Sen ne kadar yalancı bir insansın" ifadeleriyle yanıt verdi.