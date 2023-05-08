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Haberler Magazin 2023 Survivor Nefise bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 23 yaşındaki Nefise Karatay’ın memleketi...

2023 Survivor Nefise bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 23 yaşındaki Nefise Karatay’ın memleketi...

Survivor'da mücadele hız kesmeden devam ederken ünlüler takımı yarışmacısı Ertuğ'un, Geldik gıybete. Gıybet masası kuralım" sözleri Nefise'yi çıldırttı. Tartışma, Survivor oyun alanında gerilime neden oldu. Yarışmaya damga vuran olayın ardından 23 yaşındaki Nefise Karatay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Karatay hakkında en çok ise "Survivor Nefise Karatay aslen nereli?" sorusu aratıldı. İşte Suvivor Nefise'nin memleketi...

takvim.com.tr
08.05.2023 00:17 - Son Güncelleme: 08.05.2023 00:17
2023 Survivor Nefise bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 23 yaşındaki Nefise Karatay’ın memleketi...

Survivor yarışmasına Nefise ile Ertuğ'un tartışması damga vurdu. Ertuğ'un "Geldik gıybete. Gıybet masası kuralım" sözlerine içerleyen Nefise, "Gıybet masasına gidelim diye bir şey dedim mi? Yazıklar olsun. Sen ne kadar yalancı bir insansın" ifadeleriyle yanıt verdi.

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2023 Survivor Nefise bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 23 yaşındaki Nefise Karatay’ın memleketi...

Tartışma Survivor oyun alanında gerilime neden olurken yaşındaki Nefise Karatay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

2023 Survivor Nefise bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 23 yaşındaki Nefise Karatay’ın memleketi...

NEFİSE KARATAY KİMDİR?
Milli atlet olan ve çok sayıda madalyası bulunan Nefise Karatay, uzun atlama ve engelli atlama dallarında profesyonel spor kariyerine devam etti.

2023 Survivor Nefise bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 23 yaşındaki Nefise Karatay’ın memleketi...

Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı.

2023 Survivor Nefise bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 23 yaşındaki Nefise Karatay’ın memleketi...

Yeteneği ilk olarak Beden Eğitimi Öğretmeni Nazif Özyavuz tarafından keşfedildi. Sonrasında Milli Takım Antrenörü Hakan Beceren ile çalıştı. Profesyonel olarak Fenerbahçe ile kariyerine başladı.

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