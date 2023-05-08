2023 Survivor Nefise bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 23 yaşındaki Nefise Karatay’ın memleketi...
Survivor'da mücadele hız kesmeden devam ederken ünlüler takımı yarışmacısı Ertuğ'un, Geldik gıybete. Gıybet masası kuralım" sözleri Nefise'yi çıldırttı. Tartışma, Survivor oyun alanında gerilime neden oldu. Yarışmaya damga vuran olayın ardından 23 yaşındaki Nefise Karatay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Karatay hakkında en çok ise "Survivor Nefise Karatay aslen nereli?" sorusu aratıldı. İşte Suvivor Nefise'nin memleketi...
08.05.2023 00:17 - Son Güncelleme: 08.05.2023 00:17
Tartışma Survivor oyun alanında gerilime neden olurken yaşındaki Nefise Karatay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
NEFİSE KARATAY KİMDİR?
Milli atlet olan ve çok sayıda madalyası bulunan Nefise Karatay, uzun atlama ve engelli atlama dallarında profesyonel spor kariyerine devam etti.