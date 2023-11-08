6 yıl önce Fahriye Evcen’le evlenmişti! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in 2 numarasına bakın! Minik Kerem abisinin kopyası...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2017'de nikah masasına oturduğu Fahriye Evcen'le mutlu bir evlilik sürdüren Özçivit, şimdi ise minik oğlu Kerem'le gündem oldu. Kerem'i görenler "Maşallah babası gibi çok yakışıklı olacak" yorumunda bulundu. Kerem'in abisi Karan'a olan benzerliği ise dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in minik oğulları Kerem...