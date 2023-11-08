6 yıl önce Fahriye Evcen’le evlenmişti! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in 2 numarasına bakın! Minik Kerem abisinin kopyası...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2017'de nikah masasına oturduğu Fahriye Evcen'le mutlu bir evlilik sürdüren Özçivit, şimdi ise minik oğlu Kerem'le gündem oldu. Kerem'i görenler "Maşallah babası gibi çok yakışıklı olacak" yorumunda bulundu. Kerem'in abisi Karan'a olan benzerliği ise dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in minik oğulları Kerem...
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi.
2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Ocak ayında ise minik oğulları Kerem'e kavuştu.
Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ikilinin minik oğulları Kerem, sosyal medyada gündem oldu.