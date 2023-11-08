27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan "İyice uzaklaştım keşkem hiç yok" Mehmet Aslantuğ ile boşandıktan sonra gündem düşmemişti

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu. O gün bugündür her hareketleriyle magazin gündeminde kendilerine yer bulan eski çift gündemde kalmaya devam ediyor. Bu kez Arzum Onan bir dergiye verdiği röportajla gündeme geldi. İşte detaylar...