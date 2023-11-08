PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan "İyice uzaklaştım keşkem hiç yok" Mehmet Aslantuğ ile boşandıktan sonra gündem düşmemişti

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu. O gün bugündür her hareketleriyle magazin gündeminde kendilerine yer bulan eski çift gündemde kalmaya devam ediyor. Bu kez Arzum Onan bir dergiye verdiği röportajla gündeme geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 15:33 Güncelleme 08 Kasım 2023, 15:33
27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan İyice uzaklaştım keşkem hiç yok Mehmet Aslantuğ ile boşandıktan sonra gündem düşmemişti 1

27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, boşanma haberleriyle uzun bir süre magazin gündeminde yer aldı.

27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan İyice uzaklaştım keşkem hiç yok Mehmet Aslantuğ ile boşandıktan sonra gündem düşmemişti 2

Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikili, geçen Mayıs ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşandı. 10 dakikada tek celsede biten evliliğin ardından her iki isim de sık sık magazin gündeminde yer aldı.

27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan İyice uzaklaştım keşkem hiç yok Mehmet Aslantuğ ile boşandıktan sonra gündem düşmemişti 3

Mahkemeye el ele giden çift herkesişaşırtmıştı. Neden ayrıldıkları merak edilen çiftten Aslantuğ'un "Ben terk etmedim" açıklaması çok konuşulmuştu."

SON DAKİKA