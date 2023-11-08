Caner Erkin’in biricik eşi Şükran Ovalı paylaştı! Tarzına tepki yağdı: Yünlü don terletmesin! Hiç yakıştıramadım...

Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Kıyafetiyle dikkat çeken Ovalı'nın iddialı tarzı takipçileri tarafından beğenilmeyerek eleştirildi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Hiç yakışmadı. Siz usturuplu kıyafetlerin güzel kadınızınız" yorumunda bulundu. Ovala'nın bir başka sosyal medya kullanıcısının "Terli don terletmesin sonra" yorumuna verdiği yanıt ise dikkat çekti. İşte Şükran Ovalı'nın tepki çeken tarzı...