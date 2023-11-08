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Caner Erkin’in biricik eşi Şükran Ovalı paylaştı! Tarzına tepki yağdı: Yünlü don terletmesin! Hiç yakıştıramadım...

Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Kıyafetiyle dikkat çeken Ovalı'nın iddialı tarzı takipçileri tarafından beğenilmeyerek eleştirildi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Hiç yakışmadı. Siz usturuplu kıyafetlerin güzel kadınızınız" yorumunda bulundu. Ovala'nın bir başka sosyal medya kullanıcısının "Terli don terletmesin sonra" yorumuna verdiği yanıt ise dikkat çekti. İşte Şükran Ovalı'nın tepki çeken tarzı...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 15:00 Güncelleme 08 Kasım 2023, 15:00
Caner Erkin’in biricik eşi Şükran Ovalı paylaştı! Tarzına tepki yağdı: Yünlü don terletmesin! Hiç yakıştıramadım... 1

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Şükran Ovalı, Caner Erkin ile Roma'da 2 Ocak 2017 tarihinde evlendi.

Caner Erkin’in biricik eşi Şükran Ovalı paylaştı! Tarzına tepki yağdı: Yünlü don terletmesin! Hiç yakıştıramadım... 2

Ünlü oyuncunun bu evlilikten Mihran Ela adında bir kızı oldu. 2018 yılında anne olan ünlü oyuncu, kızıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

Caner Erkin’in biricik eşi Şükran Ovalı paylaştı! Tarzına tepki yağdı: Yünlü don terletmesin! Hiç yakıştıramadım... 3

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ovalı, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı.

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