6 yıl evli kaldılar yine barıştılar! Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in eski eşi bakın kim çıktı! "Yetiştirme yurdunda büyüdüm..."

'Gelinim Mutfakta' programının sevilen sunucusu Nursel Ergin, altı ay önce sona eren evliliğine bir şans daha verdi. Eski eşi Murat Akyer ile kısa süren ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen çift, son zamanlarda sosyal bir etkinlikte birlikte görüldü. Nursel Ergin ve Murat Akyer, "İki aydır barışık durumdayız. Birbirimizi çok özledik ve bu hasrete daha fazla dayanamadık. Şu an her şey çok güzel ilerliyor, yeniden evlenmeyi bile düşünebiliriz," şeklinde konuştu. İşte yeniden alevlenen bu romantik birlikteliğin detayları...
Ünlü televizyon sunucusu Nursel Ergin, özel hayatıyla yine gündemde. "Var Mısın Yok Musun?" yarışmasıyla tanınan ve şu anda "Gelinim Mutfakta" programını sunan Ergin, 2017 yılında iş insanı Murat Akyer ile evlenmişti. Ancak çift, 2023 yılında boşanmıştı.
Çocukluk yıllarını yetimhanede geçiren Nursel Ergin başından geçenleri ve annesini hiç tanımadığını gözyaşları içinde anlatmıştı;
BABA TARAFIM ANNEMİ İSTEMEMİŞ
"Bunu ilk defa bu kadar açık anlatmış olayım, 'bana ne oldu' diye…Annem ve babam ayrılmışlar, ben bir abim ise iki yaşında… Annem bizi almaya çalışmış ama anne tarafı istememiş. Bu sefer annem geri dönmüş. Bu kez de baba tarafım annemi istememiş."
BABAM BİZİ YUVAYA GÖTÜRMÜŞ
"Bizi bir sürü kişi istemesine rağmen babam bizi alıp yuvaya götürmüş. Ben annemi hiç tanımadım. İçimde sürekli bir kor… Benim annem kim? Ben acaba anneme mi benziyorum, babama mı benziyorum? Beni kim doğurmuş çok merak ettim gerçekten."