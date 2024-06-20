Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir'in ikizi ortaya çıktı! Sosyal medya bu görüntüyle sallandı! Ferit Korhan'ın sanal ikizi meğer...

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Ferit Korhan karakteri ile adeta kariyerinin altın çağını yaşıyor.

Dizinin sezon finaline girmesini fırsat bilen Mert Ramazan Demir , bir süredir aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile yaz tatiline çıktı.

3

İkili sık sık magazin manşetlerini aşk haberleriyle süslese de Mert Ramazan Demir bambaşka bir olayla gündem oldu.