Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir'in ikizi ortaya çıktı! Sosyal medya bu görüntüyle sallandı! Ferit Korhan'ın sanal ikizi meğer...

Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir, hayat verdiği Ferit Korhan karakteriyle kariyerinin adeta altın çağını yaşadı. Dizinin sezon finali yapmasının ardından sevgilisi Afra Saraçoğlu ile tatile çıkan Mert Ramazan Demir'in sanal ikizi ortaya çıktı. İkilinin benzerliklerini görenler küçük dilini yuttu. İşte Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir'in sosyal medyayı sallayan ikizi...
Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Ferit Korhan karakteri ile adeta kariyerinin altın çağını yaşıyor.
Dizinin sezon finaline girmesini fırsat bilen Mert Ramazan Demir, bir süredir aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile yaz tatiline çıktı.
İkili sık sık magazin manşetlerini aşk haberleriyle süslese de Mert Ramazan Demir bambaşka bir olayla gündem oldu.