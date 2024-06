Açlık Oyunları filmiyle tanımıştık! Dünyaca ünlü Hollywood aktörü Donald Sutherland hayatını kaybetti!

Hollywood'un usta oyuncusu Donald Sutherland, 88 yaşında hayatını kaybetti. "Açlık Oyunları" (The Hunger Games) ve "Karanlığın Gölgesi" (Don't Look Now) gibi unutulmaz filmlerin yıldızı olan aktörün ölüm haberi, oğlu Kiefer Sutherland tarafından duyuruldu. Kiefer Sutherland, babasının kaybıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sinema tarihinin en önemli aktörlerinden biri olduğunu düşünüyorum" dedi. Donald Sutherland'ın kariyeri boyunca sergilediği performanslar ve canlandırdığı karakterler, izleyicilerin hafızasında silinmez izler bıraktı.