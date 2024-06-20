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Açlık Oyunları filmiyle tanımıştık! Dünyaca ünlü Hollywood aktörü Donald Sutherland hayatını kaybetti!

Hollywood'un usta oyuncusu Donald Sutherland, 88 yaşında hayatını kaybetti. "Açlık Oyunları" (The Hunger Games) ve "Karanlığın Gölgesi" (Don't Look Now) gibi unutulmaz filmlerin yıldızı olan aktörün ölüm haberi, oğlu Kiefer Sutherland tarafından duyuruldu. Kiefer Sutherland, babasının kaybıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sinema tarihinin en önemli aktörlerinden biri olduğunu düşünüyorum" dedi. Donald Sutherland'ın kariyeri boyunca sergilediği performanslar ve canlandırdığı karakterler, izleyicilerin hafızasında silinmez izler bıraktı.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 21:52 Güncelleme 20 Haziran 2024, 22:10
Açlık Oyunları filmiyle tanımıştık! Dünyaca ünlü Hollywood aktörü Donald Sutherland hayatını kaybetti! 1

MASH, Klute ve The Hunger Games filmlerindeki rolleriyle tanınan deneyimli aktör Donald Sutherland bir süredir tedavi görüyordu.

Açlık Oyunları filmiyle tanımıştık! Dünyaca ünlü Hollywood aktörü Donald Sutherland hayatını kaybetti! 2

Oğlu Kiefer Sutherland "Size üzüntüyle babam Donald Sutherland'in vefat ettiğini söylüyorum" dedi. Kiefer Sutherland, babasının sinema tarihinin en önemli aktörlerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Açlık Oyunları filmiyle tanımıştık! Dünyaca ünlü Hollywood aktörü Donald Sutherland hayatını kaybetti! 3

200'ÜN ÜZERİNDE FİLMDE ROL ALDI

Kanadalı aktörün en önemli rollerinden biri Kore Savaşı'ndaki sağlık görevlileri hakkındaki 1970 yapımı MASH filmindeki cerrah Hawkeye Pierce rolüydü.

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