9 yılı devirdiler! İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç’in eşi de tanıdık çıktı! Bakın kim! Yılmaz Erdoğan’ın partneri meğer...

Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Yasemin Baştan, Güven Kıraç gibi isimlerin bir araya geldiği İnci Taneleri dizisinde Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç hakkındaki bir gerçek duyanları şaşırttı. 2017 yılında kızı Maya'yı kucağına alan 45 yaşındaki oyuncunun eşi de kendisi gibi tanıdık çıktı. Ünlü oyuncunun 9 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Selma Ergeç'in eşi kimmiş...