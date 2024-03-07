9 yılı devirdiler! İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç’in eşi de tanıdık çıktı! Bakın kim! Yılmaz Erdoğan’ın partneri meğer...

Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Yasemin Baştan, Güven Kıraç gibi isimlerin bir araya geldiği İnci Taneleri dizisinde Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç hakkındaki bir gerçek duyanları şaşırttı. 2017 yılında kızı Maya'yı kucağına alan 45 yaşındaki oyuncunun eşi de kendisi gibi tanıdık çıktı. Ünlü oyuncunun 9 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Selma Ergeç'in eşi kimmiş...
Camdaki Kız, Kalp Ağrısı, Muhteşem Yüzyıl, Gönül İşleri gibi dizilerde rol alan ve son olarak İnci Taneleri'ndeki Piraye karakteriyle izleyici karşısına çıkan Selma Ergeç'in hayatı merak edildi.
SELMA ERGEÇ KİMDİR?
Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya geldi. Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi. Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi.
Öğretimine altı ay ara vermek isterken eroin bağımlısı bir genç kız için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı. Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada da derecesi olan tescilli bir profesyonel modeldir.