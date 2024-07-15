6 gün önce "Hadi gel" diyerek çağırmıştı! Burcu Biricik 35 yaşında anne oldu! Kızının ismini duyan ise kulaklarına inanamıyor

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Yer aldığı dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Burcu Biricik, anne oldu. 'Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile ününe ün katan güzel oyuncu, 35 yaşında ilk bebeğini kucağına aldı.