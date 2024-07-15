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6 gün önce "Hadi gel" diyerek çağırmıştı! Burcu Biricik 35 yaşında anne oldu! Kızının ismini duyan ise kulaklarına inanamıyor

Sevilen oyuncu Burcu Biricik'ten müjdeli haber geldi. 'Hayat Şarkısı' ve 'Camdaki Kız' dizileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu, 35 yaşında ilk bebeğini kucağına aldı. 2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile evlenen Biricik, kızına 'Luna' adını verdi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çiftin mutlu haberi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 17:17 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 17:30
6 gün önce Hadi gel diyerek çağırmıştı! Burcu Biricik 35 yaşında anne oldu! Kızının ismini duyan ise kulaklarına inanamıyor 1

Yer aldığı dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Burcu Biricik, anne oldu. 'Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile ününe ün katan güzel oyuncu, 35 yaşında ilk bebeğini kucağına aldı.

6 gün önce Hadi gel diyerek çağırmıştı! Burcu Biricik 35 yaşında anne oldu! Kızının ismini duyan ise kulaklarına inanamıyor 2

2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile evlenen Burcu Biricik, kızını dünyaya getirdi. Minik kızına verdiği ismi daha önce doğum gününde açıklayan oyuncu, kızına 'Luna' ismini verdi.

6 gün önce Hadi gel diyerek çağırmıştı! Burcu Biricik 35 yaşında anne oldu! Kızının ismini duyan ise kulaklarına inanamıyor 3

Sevilen oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, mutlu haberlerini sosyal medyada paylaşarak sevenleriyle bu sevincini paylaştı. Hayranları tarafından tebrik yağmuruna tutulan çift, anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor.

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