6 aylık hamile olan Sinem Kobal’a bakın! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi en cesur haliyle ‘kıymetlim’ deyip sarmaş dolaş paylaştı!
6 aylık hamile olan Sinem Kobal'a bakın! Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i dünyaya getirmişti. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan güzel oyuncu, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, sıkı dostu Burçin Terzioğlu'nun doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu. 'Kıymetlim' dediği Terzioğlu ile pozlarını art arda yayınlayan Kobal, kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncular, güzellikleriyle sosyal medyayı adeta yıktı geçti. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...
10.03.2022 01:16 - Son Güncelleme: 10.03.2022 01:16
2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçen aylarda ikinci bebek müjdesini vermişti.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden Sinem Kobal, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti.
Sinem Kobal şimdi ise yakın dostu ve meslektaşı Burçin Terzioğlu'nun doğum gününe özel yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu.