6 aylık hamile olan Merve Özbey karnı burnunda sahne aldı! Beyaz elbisesiyle hayranlarını mest etti övgülerin ardı arkası kesilmedi
6 aylık hamile olan Merve Özbey karnı burnunda sahne aldı! İş insanı Kenan Koçak'la Şubat 2020'de nikah masasına oturan Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan ünlü şarkıcı, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü karnı burnunda sahne aldı. Kıbrıs'ta müzikseverlerle buluşan Özbey, sahne için vücudunu saran beyaz bir elbise tercih etti. Konserden görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine ise ünlü şarkıcı gündem oldu. Elbisesiyle sevenlerinden tam not alan Özbey'in son hali çok konuşuldu. İşte Merve Özbey'in son hali...
05.05.2022 19:21 - Son Güncelleme: 05.05.2022 19:21
Şubat 2020'de iş insanı Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Güzel şarkıcı, ikinci kez anne olacağı haberini, 12 Mart'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı.