Tatil sezonunu açan Pınar Altuğ bacaklarını çekip paylaştı! Yağmur Atacan’ın biricik eşi yine sosyal medyaya damga vurdu
Tatil sezonunu açan Pınar Altuğ bacaklarını çekip paylaştı! 21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını geniş kitlelere duyuran tescilli güzel Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre konuşulurken ünlü çiftin Su adını verdikleri kızları 2009'da dünyaya geldi. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olan Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil sezonunu açan Pınar Altuğ, denize girdi ve bacaklarını çekip Instagram hesabında yayınladı. Art arda paylaşımlarda bulunan Altuğ, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Pınar Altuğ'un tatil paylaşımları...
05.05.2022 19:56 - Son Güncelleme: 05.05.2022 19:56
2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi.