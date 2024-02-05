Hilal Altınbilek'ten estetik açıklaması "Sadece burnum ve dişlerim" Her şeyi tek tek anlatan Hilal isyanlarda

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından biri olan Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali bir kez daha dillere düştü... Daha önce de sık sık estetikleriyle gündeme gelen Altınbilek o dönem "Sadece dişlerimi yaptırdım bu da yüz yapımı değiştirdi" diyerek kendisini savunmuştu... Hilal Altınbilek'in yıllar içindeki değişimi sosyal medyada sık sık gündem olunca açıklama yaptı.