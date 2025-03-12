6 ayda 60 kilo verdi! Egzersiz bile yapmadan 38 beden olma sırrını açıkladı

Son yıllarda popülerliği giderek artan etobur diyeti (Carnivore Diet) , bir kez daha gündemde! Mississippi'li 30 yaşındaki Angelina Marie , yalnızca et ve su tüketerek altı ayda tam 60 kilo verdi . Klasik diyet anlayışına meydan okuyan bu yöntemle kilo vermek mümkün mü?

Mississippi'de yaşayan 30 yaşındaki iki çocuk annesi Angelina Marie , doktorların önerdiği diyetleri ve egzersiz programlarını bir kenara bıkarak tamamen farklı bir yöntem denedi. Sonuç? 6 ay içinde tam 60 kilo verdi ve bunu tek bir kez bile egzersiz yapmadan başardı! Angelina, sosyal medyada gördüğü etobur diyetini (Carnivore Diet) denemeye karar verdi. Tüm karbonhidratları ve işlenmiş gıdaları hayatından çıkardı, yalnızca et ve su tüketmeye başladı. İlk haftada 5 kilo vererek şoke olan Angelina, bu yöntemin işe yaradığını görünce devam etmeye karar verdi.

Angelina, diyetine başladıktan kısa süre sonra kendisini daha hafif, enerjik ve mutlu hissetmeye başladığını söylüyor.

✔ Öğle Yemeği: Pastırmalı yumurta veya pastırmaya sarılı deniz tarağı gibi yağlı protein kaynakları tüketiyor.

✔ Sabah: Öğlene kadar hiçbir şey yemiyor, yani aralıklı oruç yapıyor.

Angelina, kilo verme sücrecinde hiç egzersiz yapmadığını belirtiyor. Ancak, kilo kaybından sonra ağırlık kaldırmaya başladığını söylüyor. Amacı gücülenmek ve kas kütlesini artırmak . Hatta kas kazandıkça birkaç kilo bile almış!

🔍 BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Etobur diyet son yıllarda popülerlik kazandı ve TikTok'ta bir milyardan fazla izlenme aldı. Bu diyetin savunucuları arasında ünlü podcast sunucusu Joe Rogan ve psikolog Jordan Peterson gibi isimler bulunuyor.

Ancak bu diyetin riskleri hakkında uyarıda bulunan uzmanlar da var:

💡 Harvard Üniversitesi'nin yaptığı 40 yıllık bir çalışmaya göre, haftada iki porsiyon et tüketenlerde tip 2 diyabet riski artıyor.

💡 Oxford Üniversitesi'ne göre, her gün 50 gram kırmızı et yemek, kalp hastalığı riskini %18 artırıyor.

💡 Indiana Üniversitesi uzmanları, böbrek taşı riskinin arttığını belirtiyor.

💡 Lif ve C vitamini eksikliği nedeniyle iskorbüt ve sindirim sorunları yaşanabilir.

Buna rağmen, Angelina gibi etobur diyeti yapanlar şişkinliklerinin azaldığını, ciltlerinin güzelleştiğini ve genel sağlıklarının iyileştiğini iddia ediyor.