6 ayda 60 kilo verdi! Egzersiz bile yapmadan 38 beden olma sırrını açıkladı

Son yıllarda popülerliği giderek artan etobur diyeti (Carnivore Diet), bir kez daha gündemde! Mississippi'li 30 yaşındaki Angelina Marie, yalnızca et ve su tüketerek altı ayda tam 60 kilo verdi. Klasik diyet anlayışına meydan okuyan bu yöntemle kilo vermek mümkün mü?
🔥 GELENEKSEL DİYET KURALLARINI YIKAN KADIN!
Mississippi'de yaşayan 30 yaşındaki iki çocuk annesi Angelina Marie, doktorların önerdiği diyetleri ve egzersiz programlarını bir kenara bıkarak tamamen farklı bir yöntem denedi. Sonuç? 6 ay içinde tam 60 kilo verdi ve bunu tek bir kez bile egzersiz yapmadan başardı! Angelina, sosyal medyada gördüğü etobur diyetini (Carnivore Diet) denemeye karar verdi. Tüm karbonhidratları ve işlenmiş gıdaları hayatından çıkardı, yalnızca et ve su tüketmeye başladı. İlk haftada 5 kilo vererek şoke olan Angelina, bu yöntemin işe yaradığını görünce devam etmeye karar verdi.
🍖 NASIL BESLENİYOR? İŞTE GÜNLÜK MENÜSÜ!
Angelina'nın beslenme programı oldukça basit ve net:
✔ Sabah: Öğlene kadar hiçbir şey yemiyor, yani aralıklı oruç yapıyor.
✔ Öğle Yemeği: Pastırmalı yumurta veya pastırmaya sarılı deniz tarağı gibi yağlı protein kaynakları tüketiyor.
✔ Akşam Yemeği: Genellikle biftek, domuz pirzol ası veya tavuk kanadı yiyor.
✔ Ara Öğün: Acıktığında kurutulmuş et veya et çubukları tüketiyor.
✔ Sıvı Tüketimi: Bol bol su ve elektrolit içiyor.
Angelina, diyetine başladıktan kısa süre sonra kendisini daha hafif, enerjik ve mutlu hissetmeye başladığını söylüyor.
🚫 EGZERSİZ YAPMADAN NASIL KİLO VERDİ?
Angelina, kilo verme sücrecinde hiç egzersiz yapmadığını belirtiyor. Ancak, kilo kaybından sonra ağırlık kaldırmaya başladığını söylüyor. Amacı gücülenmek ve kas kütlesini artırmak. Hatta kas kazandıkça birkaç kilo bile almış!
🔍 BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?
Etobur diyet son yıllarda popülerlik kazandı ve TikTok'ta bir milyardan fazla izlenme aldı. Bu diyetin savunucuları arasında ünlü podcast sunucusu Joe Rogan ve psikolog Jordan Peterson gibi isimler bulunuyor.
Ancak bu diyetin riskleri hakkında uyarıda bulunan uzmanlar da var:
💡 Harvard Üniversitesi'nin yaptığı 40 yıllık bir çalışmaya göre, haftada iki porsiyon et tüketenlerde tip 2 diyabet riski artıyor.
💡 Oxford Üniversitesi'ne göre, her gün 50 gram kırmızı et yemek, kalp hastalığı riskini %18 artırıyor.
💡 Indiana Üniversitesi uzmanları, böbrek taşı riskinin arttığını belirtiyor.
💡 Lif ve C vitamini eksikliği nedeniyle iskorbüt ve sindirim sorunları yaşanabilir.
Buna rağmen, Angelina gibi etobur diyeti yapanlar şişkinliklerinin azaldığını, ciltlerinin güzelleştiğini ve genel sağlıklarının iyileştiğini iddia ediyor.
ANGELİNA'DAN TAVSİYELER: ETOBUR DİYETİNİ DENEMEK İSTEYENLER İÇİN
1️⃣ Elektrolit Desteği Şart! Etobur diyetinin başlangıcında baş ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik yaşanabilir. Bu duruma "etobur gribi" deniyor. Angelina, bol bol elektrolit tüketmeyi öneriyor.
2️⃣ Yüksek Yağlı Et Tüketin! Kırmızı etin yağ oranının yüksek olması önemli. Çünkü yağ, vücuda enerji sağlıyor. Tavuk göğsü gibi yağsız etler yerine, biftek gibi daha yağlı kesimler tercih edilmeli.
3️⃣ Kalori Saymayın, Açlık Hislerinize Güvenin! Angelina, kalori saymadığını, sadece tok hissettiğinde yemeyi bıraktığını söylüyor.
Fotoğraflar: Tiktok ve Takvim Fotoğraf Arşivi