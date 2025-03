6 ayda 60 kilo verdi! Egzersiz bile yapmadan 38 beden olma sırrını açıkladı

✔ Ara Öğün: Acıktığında kurutulmuş et veya et çubukları tüketiyor.

🔍 BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Etobur diyet son yıllarda popülerlik kazandı ve TikTok'ta bir milyardan fazla izlenme aldı. Bu diyetin savunucuları arasında ünlü podcast sunucusu Joe Rogan ve psikolog Jordan Peterson gibi isimler bulunuyor.

Ancak bu diyetin riskleri hakkında uyarıda bulunan uzmanlar da var:

💡 Harvard Üniversitesi'nin yaptığı 40 yıllık bir çalışmaya göre, haftada iki porsiyon et tüketenlerde tip 2 diyabet riski artıyor.

💡 Oxford Üniversitesi'ne göre, her gün 50 gram kırmızı et yemek, kalp hastalığı riskini %18 artırıyor.

💡 Indiana Üniversitesi uzmanları, böbrek taşı riskinin arttığını belirtiyor.

💡 Lif ve C vitamini eksikliği nedeniyle iskorbüt ve sindirim sorunları yaşanabilir.

Buna rağmen, Angelina gibi etobur diyeti yapanlar şişkinliklerinin azaldığını, ciltlerinin güzelleştiğini ve genel sağlıklarının iyileştiğini iddia ediyor.