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Haberler Magazin 6 ayda 53 kilo vermişti! Pelin Öztekin “36’ya son 3” deyip paylaştı! Gören inanamadı! Zayıflama sırrını paylaşan Pelin'in tatil pozu olay...

6 ayda 53 kilo vermişti! Pelin Öztekin “36’ya son 3” deyip paylaştı! Gören inanamadı! Zayıflama sırrını paylaşan Pelin'in tatil pozu olay...

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'inin kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin kilolarla da sık sık adından gündem olmuştu. 6 ayda 53 kilo veren Pelin Öztekin, zayıflama sırrını da açıklayarak uzun süre adından söz ettirmişti. Öztekin, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Kilo vermeye hız kesmeden devam eden ve yeni yıl öncesi de 39 cm inceldiğini duyuran oyuncu, yaptığı paylaşımında son haliyle dikkat çekti. İşte "36'ya son 3" diyen Pelin Öztekin'in tatil paylaşımı...

takvim.com.tr
02.07.2023 09:56 - Son Güncelleme: 02.07.2023 09:56
6 ayda 53 kilo vermişti! Pelin Öztekin “36’ya son 3” deyip paylaştı! Gören inanamadı! Zayıflama sırrını paylaşan Pelin’in tatil pozu olay...

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını geniş kitlelere duyuran Öztekin, 2014 yılında mide küçültme ameliyatı geçirdi ve 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaştı.

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6 ayda 53 kilo vermişti! Pelin Öztekin “36’ya son 3” deyip paylaştı! Gören inanamadı! Zayıflama sırrını paylaşan Pelin’in tatil pozu olay...

Kilo vermeye hız kesmeden devam eden Öztekin, yeni yıl öncesi de 39 cm inceldiğini duyurdu.

6 ayda 53 kilo vermişti! Pelin Öztekin “36’ya son 3” deyip paylaştı! Gören inanamadı! Zayıflama sırrını paylaşan Pelin’in tatil pozu olay...

Tığ gibi olan ünlü oyuncudan, tatil paylaşımı geldi. Ünlü oyuncunun değişimi dikkat çekerken nasıl kilo verdiği de ortaya çıktı.

6 ayda 53 kilo vermişti! Pelin Öztekin “36’ya son 3” deyip paylaştı! Gören inanamadı! Zayıflama sırrını paylaşan Pelin’in tatil pozu olay...

İşte Pelin Öztekin'in son hali ve ünlülerin zayıflama sırları...

6 ayda 53 kilo vermişti! Pelin Öztekin “36’ya son 3” deyip paylaştı! Gören inanamadı! Zayıflama sırrını paylaşan Pelin’in tatil pozu olay...

CEYDA DÜVENCİ

Plazma diyeti ile zayıf kalan Ceyda Düvenci'nin menüsü şöyle: Diyetin odağında beyaz et var. Daha çok palamut ve levrek ağırlıklı tüketiliyor. Ceyda Düvenci günde 8 öğün yemek yemiş açlık krizlerini ananas ile yatıştırmış. Hamilelik döneminde 13 kiloyu vermiş.

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