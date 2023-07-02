6 ayda 53 kilo vermişti! Pelin Öztekin “36’ya son 3” deyip paylaştı! Gören inanamadı! Zayıflama sırrını paylaşan Pelin'in tatil pozu olay...
Merhum sanatçı Rasim Öztekin'inin kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin kilolarla da sık sık adından gündem olmuştu. 6 ayda 53 kilo veren Pelin Öztekin, zayıflama sırrını da açıklayarak uzun süre adından söz ettirmişti. Öztekin, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Kilo vermeye hız kesmeden devam eden ve yeni yıl öncesi de 39 cm inceldiğini duyuran oyuncu, yaptığı paylaşımında son haliyle dikkat çekti. İşte "36'ya son 3" diyen Pelin Öztekin'in tatil paylaşımı...
02.07.2023 09:56 - Son Güncelleme: 02.07.2023 09:56