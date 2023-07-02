6 ayda 53 kilo vermişti! Pelin Öztekin “36’ya son 3” deyip paylaştı! Gören inanamadı! Zayıflama sırrını paylaşan Pelin’in tatil pozu olay...

CEYDA DÜVENCİ

Plazma diyeti ile zayıf kalan Ceyda Düvenci'nin menüsü şöyle: Diyetin odağında beyaz et var. Daha çok palamut ve levrek ağırlıklı tüketiliyor. Ceyda Düvenci günde 8 öğün yemek yemiş açlık krizlerini ananas ile yatıştırmış. Hamilelik döneminde 13 kiloyu vermiş.